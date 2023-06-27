手机翻拍CT X光片的教程来啦

随着互联网诊疗的普及，很多人在远程问诊时都会遇到想把检查结果拍个照片发给医生看，以便咨询的情况。不过，拍摄CT、核磁共振、X光片等影像片子可是技术活。很多人苦恼于黑乎乎的胶片不容易清晰对焦，常常把很模糊的照片发给医生，影响医生对病情的判断。

别急，针对这个问题，北京大学人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师王旻教授总结出一套方法，方便大家在家里拍摄出高质量影相的照片。快一起学起来吧！

在此之前，我们需要先准备好拍摄所需要的设备：电脑一台、手机一个。

需要拍摄的CT等片子正反方向摆好 一般CT、MRI的片子的角上都会标记相关信息：如：医院名称(医院的英文名称)、患者姓名（多用拼音）、患者的年龄及生日、Study date(拍摄日期)、Study time(拍摄日期)等信息，比较容易辨认。

打开电脑，新建一个空白PPT，或者Word文档 选择白色背景，点击右下角的“幻灯片放映”，即可将幻灯片全屏放映，这就相当于一台简易阅片灯了。

将准备好的影像片子紧贴电脑屏幕 用手机对准需要拍摄的部位，点击拍摄即可。这个时候，可以请家人帮忙固定胶片、拍照。

可分段拍摄 拍摄时可以整张拍摄，也可以把整个片子分几部分拍摄，这样拍的片子清晰度更高。

上传 最后就可以把照片整理好上传给医生啦。

需要提醒朋友们：拍摄需要关闭闪光灯；拍照片的时候尽可能双手拍摄，这样更稳，拍出来的照片更清晰。

文/王旻(北京大学人民医院)