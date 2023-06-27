完善住院陪护制度须坚持患者利益优先

秋实

近日，云南一位王女士向记者反映，今年4月中旬，她家人患有神经肿瘤，在医院住院11天中，因医院不允许家属陪护，自己只能每天在病房外守候。护工费再加上住宿费，让她感受到很大的经济压力。记者调查发现，医院不允许家属陪护不是个例，在全国多地的多家医院，都能发现类似情况，而且医院、病人和病人家属对陪护问题的看法不一。

站在医院的角度看，拒绝王女士陪护其家人有一定的道理。一方面，拒绝家属陪护是为了防止看护人员扎堆，降低医院交叉感染的风险。另一方面，也是更为关键的原因，在于医疗日益讲究精准化，陪护不再是守夜那么简单，还包括观察病情、记录疾病指标等需要有一定专业陪护技术的人员才能完成的事项。当家属难以胜任时，让位给专业陪护人员就成为必然。在人口老龄化程度日益加剧、社会服务能力日益提升的背景下，说不定终有一天，住院“零陪护”也会变得更为普遍。

医院此举还与探索建立医疗护理员制度有关。2019年7月，国家卫健委等多部门联合下发《关于加强医疗护理员培训和规范管理工作的通知》，用医疗护理员来取代当前的护工，已成必然趋势。医院在落实这项工作时，具体到实践中，就是将陪护的任务逐渐交给具备较高专业素养的医疗护理员。从院方的角度考虑，家属陪护不利于营造安静的住院环境，而医疗护理员具备更高的专业素养，可确保陪护质量提升。

但家属要求自己陪护，理据同样十分充分。亲人的陪伴，既贴身又贴心，身体照料和心理呵护都更加细心，这是作为外人的护工或医疗护理员所不能企及的。另外，请护工和医疗护理员也需要支付一笔费用，对一些家庭而言也是一笔不小的开支，因此，尽量允许家属替代护工，对于患者及其家人就具有双重减负的作用。

尤其是，当前专业的医疗护理员可能也存在技术能力有限、来源复杂等问题。在此情况下，家属即便花钱请来护工，也许仍然会放心不下。考虑到这一实际情况，在建议患者家属花钱找护工的同时，也可以对家属实施强化培训，将他们变成合格的护工、临时的“医疗护理员”。家属是患者最亲近和最信赖的人，爱和细心能够带动陪护能力提升。若能给愿意陪护的亲属足够的信任，为他们提供相应的指导，或许会更有利于破解当前的难题。

此类纷争涉及到完善住院陪护制度以谁优先等问题，倘若一概以技术优先为原则，就会一刀切地排斥家属的陪护。但医疗应该富有人情味，以患者为中心也是基本要求，因此在探索完善住院陪护制度时，要多设身处地地替患者和家属着想。当家属因工作繁忙而无法陪护时，为他们提供质优价廉的陪护服务；当家属希望与患病亲人共度时光，或者希望通过自身陪护来减轻经济压力时，只要医疗方面没有禁忌，就应尽可能地满足他们的陪护要求，而不是一拒了之。