凝聚各方力量 关爱儿童成长（民生观）

呵护未成年人的健康成长，需要你我共同努力

6月份，新修订的《北京市未成年人保护条例》施行。条例中，有“学校应当定期开展防治欺凌专项调查”“网络产品和服务提供者应当建立健全未成年人保护机制和网络合规制度”“依托12345市民服务热线建立未成年人保护热线”等内容。据了解，2022年，不少地市先后发布了加强中小学生心理健康管理工作相关文件，开始探索学生心理问题筛查预警及干预追踪的工作机制，受到了家长的欢迎。

呵护未成年人，需要家庭、学校、社会、网络、政府和司法保护等各方面发力，健全保护体系，提高保护水平。

关爱未成年人，首先要有物质保障。各项增收致富政策增加了家庭收入，给孩子们健康成长打下了厚实的物质基础；对家境困难的儿童，尤其需要重点留心、雪中送炭。关爱未成年人，还要重视权益保护。公平受教育权利、健康成长权利的保障，近些年都有长足进步，更让孩子成长无忧。

关爱未成年人，离不开对心灵的关怀。未成年人的心智还不成熟，情绪的控制、人际关系的处理、克服困难的意志力、对待他人的同理心……这些方面的成长，都离不开成人的引导、呵护与陪伴。家长是孩子的第一任老师，家庭的温暖，对孩子心灵健康作用巨大。老师是孩子日常相处最久的人，老师的为人处世方式，潜移默化地塑造着孩子的品德和思维。社会各界同样需要以爱为引领，倾听孩子心声，守护孩子成长。在重庆，红十字会、妇联和街道一道，建设儿童成长中心，设置家庭教育工作室、知心姐姐咨询室、书吧等，关怀孩子心灵，受到各界好评。

关爱未成年人，需要全社会的共同努力。家庭、学校和社会群体携起手来，推动形成尊重与关爱儿童的良好氛围，才更有利于孩子的茁壮成长。以互联网平台为例：各类游戏、娱乐视频，有让未成年人过度沉溺的风险。近年来，快手、抖音等短视频和直播平台纷纷试点上线“青少年模式”，完善内容推荐逻辑，做好减法，呵护青少年健康成长。此外，互联网科普、互联网“护苗月”、互联网“护苗讲座”等活动，均获得了良好的社会效益。

呵护未成年人的健康成长，需要你我共同努力。

《 人民日报 》（ 2023年06月27日 13 版）