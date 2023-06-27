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今年3月，中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出“积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”“建设智慧医院”。

搭建互联网医院平台、推出手术机器人、建设智慧药房……近年来，各地不断丰富智慧医院应用场景，为群众带来了更加优质的医疗服务。近日，记者走进广西壮族自治区柳州市，近距离观察一家医院的智慧化转型实践。

拿出手机，患者在小程序上获取院内各科室的精准导航；通过自动化设备，患者采血检验的等待时间大大缩短；依托智慧后勤物联平台，医院降低设备能耗，提升工作效率……

近年来，广西医科大学第四附属医院——柳州市工人医院按照智慧医疗、智慧服务、智慧管理等标准，持续推进智慧医院建设，将数字技术应用到门诊、住院、后勤等各个环节，为患者提供更为便捷的医疗服务。

智慧医院就医流程有何不同？就医体验如何？高效智能化管理怎样实现？记者进行了探访。

导航传感器、云影像平台、自动发药机……

门诊就医：自动化应用增多

“直行，30米后右转，心血管内科就在您的右手边。”第一次来柳州市工人医院就诊的李芳芳拿出手机，点开院内导航的小程序，在语音提示下，不过几分钟就找到了要去的科室。“太方便了，医院再大也不怕迷路了。”李芳芳说。

院内怎么精准导航？柳州市工人医院信息科主任梁旭信指了指医院内大理石立柱上的“纽扣”，“这些是传感器，在医院的门诊、急诊和住院楼都有安装。同手机蓝牙连接后，可以精准定位，实时进行院内导航。”

“最近胸口有点闷，不知道是什么原因。”进入诊室后，李芳芳向心血管内科医生夏萌讲述了自己的症状。

尽管没有在本院就诊过，但李芳芳在市内其他医院所做的检查影像，夏医生都看得到。

“今年4月1日，医院接入了柳州市‘云影像’平台，录入信息后，就诊者在柳州市内医院所做的检查检验结果和病历信息都可以实现提取。我们还可以互相调取超声、病理、磁共振等医疗影像。”夏萌说，就诊者无需携带实体胶片就医，方便多了。

问诊完毕，夏萌给李芳芳开好了药，“进入医院小程序，在手机端缴费后，就可以直接去药房拿药了。”夏萌提示。

走进药房，两台装满各类药物的自动发药机映入眼帘。“就诊者缴费后，医生开出的处方会自动流转到药房，我们把带有就诊者信息的条形码打印出来，扫描后就可以实现发药机自动发药。”医院药学部副主任药师石业队介绍。

“需要拆分的药品也能自动发放吗？”记者好奇地问。

“当然，借助智能拆零分装机，单粒或者多粒药品也可以实现自动发放。”石业队说。

“哗”的一声，10片白色药片从智能拆零分装机中掉下。石业队把药片封装好，连同整盒药物交给取药窗口。信息核实无误后，在窗口前等待的李芳芳拿到了相关药物。

准备离开医院时，门口的志愿者提示李芳芳，有任何病情和用药方面的疑惑，都可以通过医院小程序上的“图文咨询”或者“视频咨询”询问对应的医生。

“咨询免费，能随时和医生交流，真不错！”李芳芳说。

“2020年10月，我们获得了互联网医院资质，院内信息化平台将各类数据进行汇总整合，同时与院外相关单位互联互通，让数据多跑路、群众少跑腿。”柳州市工人医院院长黄海欣说。

标本传送带、自动检测仪、手术机器人……

检查治疗：数字化技术增强

早上9点，柳州市工人医院门诊部2楼的医学检验科里，已有不少就诊者在等待抽血。排队人数不少，但排队的时间并不长。

“从采血到分拣，我们都有自动化设备。”医院医学检验科主任技师吴昊说，扫描就诊二维码，带有条形码的空采血管会自动弹出，完成采血后，只需将装有血液标本的采血管放进窗口前的传送带即可。

经传送带运输，装有血液标本的采血管会被送到检验室，在这里，根据不同的检测类型，全自动微生物质谱检测系统会把采血管分别放到16个小格子内，再进行分类检测。

借助采血和分拣的自动化设备，采血时间平均压缩了40%至50%，比全程人工操作快了近一倍。“节省了人力，也让就诊者等待时间大大缩短。”吴昊说。

自动化设备在手术室中也有广泛应用。晚上7点钟，普通外科一病区主任吴东波正在控制手术机器人进行肿瘤切除手术。隔着手术室大门，记者看到机械臂在手术台旁左右移动，主刀医生则在离患者近5米的控制台前进行操控。

“手术机器人的成像系统最大可放大40倍，手术时视野更清晰，下刀更果断。”麻醉科主任张延卓说，手术机器人能突破人手操作极限，也能大大缩短手术时间。

麻醉科手术室副护士长廖丽雯介绍，患者家属可以通过小程序同步追踪手术进程，手术室还与住院楼联网互通，相应科室也能第一时间掌握手术状态。

“智能护理大屏上，有手术前、手术中、复苏室和回病房等状态，显示患者在复苏室的时候，我们就要准备把他们接回病房了。”柳州市工人医院普通外科四病区护师彭敏介绍。

此外，柳州市工人医院还在各科室应用智能中型箱式物流传输系统，用于传递药品、标本、耗材等，共设有41个站点，平均每箱到达时间仅6分钟。自投入运行以来，这一物流系统总传输量超45万箱，平均每天输送485箱，物流效率大大提升。

后勤物联网、大数据中心、信息化平台……

后勤管理：节能化建设增速

柳州市工人医院的后勤办公室里，派诺科技运维项目经理何桂崔正在电脑前浏览医院设备的运行情况，“这是智慧后勤物联平台，除了本院区外，还覆盖了其他3个院区。”

智慧后勤物联网有多“智慧”？

“设备出现高温、漏水等异常情况时，会触发传感器报警，屏幕界面自动弹出现场视频，锁定设备位置。我们也会同步收到报警短信，第一时间赶到现场排查。”何桂崔说，智慧后勤物联平台实现了对医院配电房、中央空调、物流系统、污水处理、医用气体等情况的自动监测与预警，故障排查更精准更及时，日常巡检也更加规范。

“每个月，我们都会对医疗、后勤等各项数据进行分析，为各级管理层提供决策依据。”柳州市工人医院智慧医疗事业部副主任方铭说，依托智慧后勤物联平台，柳州市工人医院在降低设备能耗、提升工作效率等方面成效显著，以中央空调为例，每日用电量由原来的8万多千瓦时降低至7万千瓦时，每日可节约电费约6500元。

在广西壮族自治区卫生健康委员会的指导下，广西各医疗机构在信息化建设、智慧医疗服务等方面加快探索。截至2022年12月，广西已建成35家互联网医院，较2021年增加22家。

“未来，我们希望更好地利用人工智能、云计算等技术，打造以‘临床、科研、运营’为核心的大数据中心，为患者提供更加优质、高效、便捷的医疗服务！”黄海欣说。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2023年06月27日 07 版）