直播预告：胃肠道肿瘤的综合治疗和个体化治疗

胃肠道肿瘤包括食管癌、胃癌、结直肠癌等。由于初期症状不明显，多数病人发现时已是中晚期，给患者心理和经济方面造成负担。因此，早期发现胃肠道肿瘤非常重要。

6月27日10:00，福建医科大学附属第一医院肠胃外科主任叶建新将做客“人民好医生”客户端，围绕胃肠道肿瘤相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

叶建新，教授，主任医师，医学博士，博士生导师，福建医科大学附属第一医院胃肠外科行政主任，现任中华医学会外科学分会外科手术学学组委员，中华结直肠外科学院学术委员会委员，中国医师协会普通外科分会全国委员，中国医师协会内镜医师分会腹腔镜专委会全国委员，福建省中西医结合学会普通外科分会主任委员，福建省医学会肿瘤学会副主任委员，福建医学会外科学分会外科手术学学组组长。

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