“暑期经济”提前升温 各地促消费“活力全开”

“第一站济南看趵突泉，吃把子肉，再买点历城核桃。晚上开车到第二站泰安，次日去山东省博物馆、岱庙……”

距离暑期越来越近，王思齐（化名）早早就计划好了家庭活动。作为一名初中生的妈妈，她特意安排了山东山水圣人文化研学自驾5日游。“路线都是现成的，根据自己需要取舍，吃、住、行服务一条龙，还有推荐的纪念品，适合全家出游。”

提振消费信心、激发消费活力是贯穿全年的课题，暑期则是充分释放消费潜力的重要窗口期。多位专家表示，为进一步加快消费回补，各地结合暑期消费特点，推出了一系列新产品、新场景，优化服务能力和水平，将为消费市场保持平稳增长态势奠定坚实基础。

创新消费场景，暑期产品更加多元

消费是经济增长的第一动力，也是人民对美好生活需要的直接体现。不久前召开的中央政治局会议指出，要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进文化旅游等服务消费。

迎接暑期消费旺季，当前，各地都在策划不同形式、不同主题的产品，使产品更加多元化，消费场景创新且具有特色，从而进一步提振市场信心，充分释放消费潜力。

——丰富暑期产品供给。北京开启“消费季夜京城”，联动全市40余个商圈、200余个品牌、万家门店，融合商旅文体多个领域，开展百余项促进夜间消费主题活动；天津启动“第三届海河国际消费季”，推出V1夏日狂欢节、天津品质消费农村行等系列活动；山东推出“2023好客山东露营季”，上线露营地图小程序，推出观星露营、音乐露营、博物馆露营等多种露营产品。

——优化暑期消费场景。上海充分发挥赛事与体育场馆资源优势，举办2023年上海虚拟体育大赛、2023年F1电竞赛等数字体育竞赛，吸引更多Z世代人群参与其中；重庆璧山区打造沉浸式仙侠剧本杀小镇，将儒家五常、孔子六艺、诗词歌赋、历史人文融入剧本之中，让游客在故事中游戏、竞技、挑战。

清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩在接受记者采访时表示，今年政府工作报告中，把“着力扩大国内需求”放在了首位，中央陆续出台一系列促消费政策，各地接连推出诸多接续政策，将进一步提振市场信心，持续促进经济复苏。

锁定目标群体，推动消费有效扩容

今年以来，扩内需促消费一系列举措持续发力。国家统计局最新数据显示，5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%。1-5月份，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%。

“在中央政策基础上，各地推出消费补贴政策，并鼓励企业跟进配比降价补贴。”田轩表示，如通过定向发放消费券的形式，组织开展餐饮、文旅、农业观光、医疗保养等不同场景化的集体消费，定期举办各种形式的购物节、文化节、亲子节、孝顺节、大型会展等。

针对2023年中、高考生等暑期游客群，福建武夷山市在6月16日至8月31日期间，推出以武夷山主景区为主的9家A级旅游景区免门票活动，在印象建州小吃街派送代金券等系列酒店、餐饮、娱乐优惠政策。

针对暑期亲子学生市场，广西则推出1元免费畅游桂西南18家景区的活动，并通过桂西南营销联盟官方平台免费向全国市场发放惠民消费券。

“各地从供给侧发力，多措并举增加有效供给，能够让老百姓在暑期有更多样化的消费选择，将有效推动消费提质扩容，从而拉动经济持续健康发展。”北京大学国民经济研究中心主任苏剑对此评价。

优化消费环境，创造更好服务体验

暑期消费旺季即将到来，居民节假日休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。这也对各地进一步提升服务水平、营造良好的消费环境提出了更高要求。

为规范旅游市场经营行为，提升服务品质，海南三亚推出诚信商家旅游消费投诉先行赔付制度，游客遇到旅游消费纠纷，可通过“三亚放心游”微信公众号进行申诉。

随着大运会进入倒计时，如何保障暑期适逢“大运”实现安心游？对此，四川成都组织开展文旅市场专项整治，重点整治不合理低价游、强迫消费、随意涨价等违法违规经营行为，持续保持市场乱象露头就打的高压态势。

山西省专门印发推进服务业提质增效2023年行动计划，提出实施导游素质提升工程，畅通旅游投诉渠道，严厉打击“不合理低价”行为。

在打造更加符合消费者需求的服务体验方面，苏剑建议，暑期各地适当延长公交车运营时间，增加高铁车次，提供更多的停车位等，方便消费者外出消费，从而营造更好的消费环境。

田轩则认为，各地应在激发消费新潜能方面进一步发力。如，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展在线定制等线上服务，发挥互联网、大数据等技术对传统产业的赋能和效益倍增作用，推进“云逛街”“云购物”等新型消费。（实习生任丹妮对本文亦有贡献）

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