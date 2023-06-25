6月20日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划） 走进首都机场航空安保有限公司（以下简称“首都机场安保公司”），在北京首都机场航空安保有限公司工会的支持下，将健康科普、健康咨询、健康生活互动体验等多种形式“打包”送到首都机场安保公司员工身边，在提升员工健康素养之余，让大家感受美好生活的律动。

人民健康“五进”关爱服务计划走进首都机场安保公司

“五进”计划的到来，让当天首都机场安保公司员工的午间格外不同。活动现场，健身管理、膳食营养、科学健身、科普答题和健康咨询等体验区内人潮涌动。在智能健身镜、心理健康管理测评干预、血压血氧检测、智慧中医脉诊仪、眼底照相机检测等多种健康设备前，机场安保员工排起了长队；展示着各类营养食品、农特产品和中国居民平衡膳食宝塔（2022版）模型的营养膳食专区也引人驻足，让大家在品尝美味之余，还能收获健康饮食的科普知识。

膳食营养体验

中国医学科学院阜外医院心内科主任医师谭晓燕带来亚健康与慢病管理相关主题的科普讲座，并针对员工的问题答疑解惑。北京中医药大学东方医院风湿科副主任医师韦尼、北京大学第一医院骨科副主任医师王瑞和中国医科大学航空总医院消化内科陈月莉也来到现场，不少员工拿着体检报告，在变成“临时健康咨询室”的会议室里排队等候咨询。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（冯斯正）