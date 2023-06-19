中消协将开展“反对强制关注公众号”消费监督工作

人民网北京6月19日电 （记者孙红丽）据中国消费者协会网站消息，中国消费者协会将在全国范围内开展“反对强制关注公众号”消费监督工作。

中国消费者协会表示，停车缴费、点餐、购物……如今，扫码支付代替人工服务已然成为一种常见做法，但这种本该“提高效率”“便捷快速”的消费方式，却因为部分场所设置的通过关注公众号来缴费、被迫授权个人信息、日常频繁推送广告等情况，给不少消费者带来困扰。

消费者在扫码关注后，常常会受到公众号发送的大量广告、优惠券等无关信息的侵扰，还有可能在申请各种权限的过程中面临个人信息泄露和落入消费陷阱的风险。

《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条规定：“经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。”第二十九条规定：“经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。……”《互联网用户公众账号信息服务管理规定》第十二条规定：“公众账号信息服务平台应当规范公众账号推荐订阅关注机制，未经互联网用户同意，不得以任何方式强制或者变相强制订阅关注其他用户公众账号。”

中国消费者协会指出，互联网时代，扫码消费在继续普及推广，经营者要求消费者关注公众号，并通过公众号下单、结账、开具发票的做法，可以使自己获得大批阅读量和关注量，并通过广告和信息推送等方式，吸引消费者更多关注和再次光顾，增强用户黏性。

但任何企业的任何商业行为，都必须尊重消费者的意愿，维护消费者的合法权益，守住法律的底线。经营者将关注公众号或使用手机APP、小程序作为消费者行使权利或享受服务的前提，并在此过程中获取与服务无关的消费者个人信息的行为，已经违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国个人信息保护法》的规定，侵害了消费者的自主选择权、公平交易权，消费者有权拒绝和举报。

北京市消费者协会、上海市消费者权益保护委员会、江苏省消费者权益保护委员会、深圳市消费者委员会等地方消协组织已经就“扫码强制关注使用”发声，通过发布倡议、组织经营者进行自律承诺、开展专项消费监督等维权工作，呼吁商场、餐厅、停车场等商家在扫码缴费过程中不强制消费者关注商家公众号、不过度索取消费者个人信息。

为保护消费者的自主选择权、公平交易权和个人信息等权益，针对扫码消费中存在的问题，中国消费者协会将在全国范围内开展“反对强制关注公众号”消费监督工作，消费者可将遇到的此类问题通过电子邮件（ccaxfjd@cca.org.cn）方式向中国消费者协会进行反映。中国消费者协会将委托专业维权志愿者对线索进行汇总、分析、整理，并视情节采取提示警示、约谈劝喻、支持消费者诉讼、提起消费民事公益诉讼等方式，依法维护消费者合法权益。