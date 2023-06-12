浙江：运用互联网思维 送专业护理服务到家

至今年6月，“浙里护理”重大应用上线已有半年时间。半年来，“浙里护理”推广势头良好，得到社会广泛关注和好评。近日，浙江省卫生健康委党委书记、主任王仁元介绍了有关情况：“为满足高龄或失能老年人、新生儿、孕产妇、长期卧床和术后康复患者等行动不便人群的居家康复护理需求，浙江充分利用数字化手段，打造了贯穿全省各级各类医疗机构的‘浙里护理’重大应用，将专业护理服务从医疗机构延伸至社区及家庭，让服务触手可及。”

据了解，目前浙江省共有397家医疗机构和2.58万余名护理人员备案开展“互联网+护理服务”，推出61项服务项目，月均服务超1.3万人次，解决了有特殊就医需求的群众奔波医院之苦。

聚焦“护”品质 实现患有所护

王仁元说，“浙里护理”始终以患者为中心，实现精准护、全面护、专业护。所谓精准护，即以就近、方便为原则，精准对接群众居家护理服务需求；全面护，即以满足群众高频刚性护理服务需求为出发点，覆盖各个类型的患者，提供慢病管理、专科护理、康复护理等全方面服务；专业护，即成立省、市、县三级“互联网+护理服务”质控机构，制定全面规范的标准和制度，促进线上线下、机构家庭护理服务同质化。

作为“浙里护理”应用的运营方，东软熙康首席执行官兼首席医疗官宗文红讲述了一个真实案例。“去年12月，54岁的李老师由于身患尿毒症进行腹膜透析导管置入术，术后她放不下学校的工作，经医院建议居家使用自动化腹膜透析机，但透析治疗效果并不理想。后来她得知‘浙里护理’平台有居家上门护理服务，就预约了浙江大学医学院附属第一医院腹透护士上门服务。经过护士针对性体查及居家透析环境、上机操作的指导，李老师可以安全、放心地在家进行腹膜透析护理了。”宗文红说。

“浙里护理”应用上的护理人员正在开展居家护理。（受访者供图）

扩大“享”范围 推进共建共享

“‘浙里护理’应用是一次从地方案例上升为全省应用的成功实践。去年，浙江省卫生健康委按照全省数字化改革‘一地创新、全省共享’的模式，将在宁波先行先试取得较好成效的‘优享医护’应用全面总结提升，打造成为了‘浙里护理’省级重大应用，实现了护理共享、收益共享和权益共享三位一体。”浙江省卫生健康委规划信息化处处长刘小舟说。

刘小舟提到的护理共享是指，医疗机构归纳居家护理评估，根据群众需求进行匹配，形成服务联动机制，盘活区域护理资源，打破服务范围地域限制。“浙里护理”用户端上架到了“浙里办”APP、支付宝小程序、微信小程序等平台，居民通过多渠道入口，足不出户即可在线预约护理服务，执业护士“一键接单”，居民在线完成费用支付。通过流程重塑，有效解决了患者前往医院就诊耗时耗力、出行不便等问题。

除护理共享之外，收益共享是指创新市场化运营机制，平衡医院、护士、患者等多方诉求，建立护士收入为主、兼顾医院管理和运营方收益的多方利益分配机制，有效激发市场活力。医疗机构通过引导符合居家护理条件的群众减少住院日，床位利用率得到提高，优化了医疗资源配置。同时，调动了护理人员积极性，增强了护理队伍的职业认同感、自豪感和荣誉感。

“第三个‘共享’为权益共享，包括出台实施完善的居家医疗服务价格和医保支付政策，促进实现患者在家完成医保在线结算。”刘小舟说。

形成“管”闭环 提升监管实效

“服务与监管集成一体，是浙江互联网医疗服务的一大特色，就‘浙里护理’来说，我们多措并举，通过制度监管、流程监管、系统监管形成了全方位监管闭环。”据时任浙江省卫生健康委医政医管处陆海军副处长介绍，制度监管是强化事前准入审批和事中事后监管，建立了全省统一的“互联网+护理服务”质量控制规范、风险控制规范和运营管理规范等制度。从数据安全、人身安全及医疗责任等方面保障业务开展的安全性和规范性，有效防范风险。

“在全方位监管闭环中，还存在一个‘驾驶舱’。”陆海军口中的“驾驶舱”就是指流程监管。通过该监管方式，可实时跟踪当日每个订单进展情况，归集订单服务人次、护士接单情况、患者基本信息分析等数据。所有订单产生的数据会同步上传至监管系统，异常订单也将被实时预警和精准追溯。对违反操作规范的护士、出现不良行为的患者可纳入黑名单。

至于系统监管则是在APP上开发了满意度评价、服务价格分析、药品耗材统计、药械权限预警、医疗废物处理、不良事件上报等功能，强化医疗护理人员服务资质、服务内容、服务流程、接单效率、护理文书等医疗服务质量管理以及突发情况应急处置。“与此同时，系统监管可以做到对护患双方的人身安全进行实时关注，保障护理服务的顺利开展。”陆海军说。（李凌宇）