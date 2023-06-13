我国人偏肺病毒流行态势如何？如何预防？中疾控提示

人民网北京6月13日电 （记者孙红丽）中国疾控中心微信公众号今天发布关于人偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）的健康提示称，中国疾控中心对2009-2019年呼吸道传染病监测数据分析表明，在引起急性呼吸道感染的8种病毒中，HMPV排名第8位，阳性率占比为4.1%，远低于流感病毒的28.5%。

2023年1月至4月，美国不同地区各类实验室自愿送检的样本中，HMPV检出率出现了明显高峰，引发一定程度的国际关注。中国疾控中心表示，考虑到美国当前HMPV疫情已显著降低，以及我国目前已进入夏季，气候条件不适宜疫情传播，因此可以预计美国前期HMPV高发疫情对我国影响有限。

据了解，HMPV属于肺病毒科，偏肺病毒属，有包膜的单股负链RNA病毒。2001年，由荷兰学者首次从未知病原体引起呼吸道感染患儿的鼻咽抽吸物样本中检出。血清学研究表明其存在至少60年，在世界各地均有分布，是常见呼吸道病原体之一。

HMPV主要通过咳嗽和打喷嚏产生的飞沫或气溶胶传播，与感染者密切接触和接触病毒污染的环境也可能造成传播。一般来说，感染后潜伏期约3-5天，HMPV诱发的免疫保护较弱，反复感染常见。HMPV全年均有检出，但以冬春季检出率最高。此外，HMPV感染也可以引起暴发流行。

感染HMPV后致死率如何？中国疾控中心指出，儿童、免疫功能低下人群和老年人为易感人群，可与其他呼吸道病毒混合感染。多引起普通感冒症状，表现为咳嗽、发热、鼻塞和喘息等，严重也可致支气管炎和肺炎。在有基础疾病的易感人群中，HMPV感染可导致死亡。基于2021 年《Lancet Global Health》发表的文章数据，1%的5岁以下儿童急性下呼吸道感染相关死亡可归因于HMPV。目前尚无疫苗和特效药物，治疗措施多为对症支持治疗。

如何预防HMPV？中国疾控中心提示，与防控其他常见呼吸道病毒类似，保持生活规律和良好心态，前往人员密集场所或环境最好佩戴口罩，同时做到勤洗手、勤通风、科学消毒等预防措施可有效降低感染HMPV的机会。