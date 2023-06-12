“过劳肥”大脑机制揭示

科技日报讯 （记者张佳欣）当人感到“压力山大”时，一份高卡路里的零食似乎是一种慰藉，但这样的“搭配”并不利于健康。据发表在最新一期《神经元》杂志上的论文，澳大利亚悉尼加文医学研究所科学家揭示了导致这种“过劳肥”的大脑机制。

虽然一些人有压力时没什么胃口，但大多数人会比平时吃得更多，且会选择高热量、高糖和高脂肪的食物。为了解是什么驱使了这些饮食习惯，研究小组在小鼠模型中调查了大脑不同区域在不同饮食下对慢性压力的反应。

研究发现，在短期高脂肪饮食的小鼠体内，有一个被称为外侧缰核的区域非常活跃，它通常会抑制大脑获得奖励信号的反应，从而避免动物暴饮暴食。然而，当小鼠受到长期的压力时，大脑的这一部分保持沉默，因此允许奖励信号保持活跃，鼓励为快乐而进食，不再对饱腹感调节信号作出反应。

研究表明，吃高脂肪食物的有压力小鼠比没有吃这些食物的小鼠体重增加了一倍。体重增加的核心是NPY分子，这是大脑在应对压力时自然产生的。NPY是来自激活高脂肪饮食的受压小鼠的侧脑细胞，当阻止NPY时，小鼠摄入的高脂肪食物较少，体重增加也较少。

研究人员接下来进行了“三氯蔗糖偏好测试”，即让小鼠选择喝水还是喝添加甜味剂的水。

结果发现，吃高脂肪食物且压力大的小鼠消耗的三氯蔗糖是只吃高脂肪食物的小鼠的3倍，这表明压力不仅会在进食时激发更多的奖励，也会驱使小鼠对甜味可口食物的渴望。

这项研究表明，压力是饮食习惯的关键调节器，可能会超过大脑平衡能量需求的自然能力。