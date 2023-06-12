60多种疾病“缠身”与喝酒有关

骨折、白内障……这些健康问题能和喝酒有关？

6月8日，国际权威医学期刊《自然·医学》发表了一项由北京大学与牛津大学联合进行的基于中国成年人的大人群健康研究成果，刷新了人们对于饮酒危害的认知。研究结果显示，饮酒增加中国男性罹患61种疾病的风险。一些听起来和喝酒八竿子打不着的疾病，都显现出与酒的密切关联。

“这项研究提供了关于酒精对健康危害的重要因果证据。”6月9日，论文通讯作者之一、牛津大学流行病学教授陈铮鸣告诉科技日报记者，研究新锁定了33种疾病与酒精相关并给出了证据，这对于为不同国家制定与限酒有关的疾病预防策略至关重要。

酒精引发的健康影响存在滞后性强、其他诱因干扰等情况，往往难以获得明确的因果关系。因此，很少有研究对同一人群中饮酒与不同疾病发病风险的关系进行全面系统性评估。

为了得到令人信服的因果联系，此次研究由牛津大学和北京大学的科研人员联合开展，进行了长时间跨度、大人群数量的分析调研，其中饮酒作为慢病的主要病因之一被列为重要的研究因素。

研究发现，纳入研究的中国男性中大约三分之一会定期饮酒，每周至少喝一次，但只有2%的女性有这样的生活方式。

“女性人群由于几乎无饮酒习惯，是一个非常有效的对照组，这有助于确认遗传分析中男性的超额疾病风险确实是由饮酒引起的，而不是其他因素。”论文第一作者、牛津大学研究员严碧琪博士说。

基于巧妙的设计，数据分析排除了遗传因素导致这些疾病高企的可能。研究人员表示，一些基因是东亚人种特有的，或许有人会说，大队列研究中的高发病率是由某些特有基因所致，但由于有女性作为对照组，她们有着同样的基因特点但不定期饮酒，也没有高发病率。这样就形成了一个比较完整的逻辑关系。

研究发现，与偶尔饮酒的男性相比，经常饮酒的男性发生各类疾病的整体风险明显更高，住院次数更多。

俗话说“小酒怡情，大酒伤身”。适度饮酒一度被认为有保护作用，例如可以降低缺血性心脏病的风险，但此次研究的分析结果显示这类保护作用不存在，适量饮酒与缺血性心脏病的风险降低不存在关联。

此次研究的结论还表明，经常饮酒，不管是否酩酊大醉都会对健康产生多方面的危害，可引发的疾病高达61种。研究还对酒精摄入量与61种疾病给出了初步的定量因果关系，即平均每天每增加约4杯酒的饮用量可以导致28种世界卫生组织确定的疾病风险增加14%，导致33种新发现有关的疾病风险增加6%。

文章作者之一、牛津大学副教授爱奥那·米尔伍德说：“证据更加清晰地表明，无论是在中国还是在全球范围内，酒精使用不当都是导致健康问题的重要因素。”

基于上述研究结果，团队负责人之一、北京大学流行病学专家李立明教授指出，中国男性的饮酒量正呈上升趋势，这项大型合作研究表明中国需要更严格的酒精控制政策。（记者 张佳星）