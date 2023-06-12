导致皮肤老化的重要蛋白发现

科技日报讯 （记者刘霞）西班牙科学家在6月8日出版的《自然·衰老》杂志上刊发论文称，IL-17蛋白是导致皮肤老化的关键因素，其参与和衰老相关的各种活动，阻断这种蛋白的功能可减缓与皮肤老化相关的各种症状的出现。这一发现为治疗某些皮肤症状或促进手术后皮肤恢复带来了新的可能性。

皮肤老化的特征是一系列结构和功能出现变化，老化的皮肤再生能力降低，愈合能力差，屏障功能减弱。除多种上皮细胞、毛囊细胞和其他成分外，皮肤也是免疫细胞的家园，免疫细胞在预防感染和防止不同损伤方面发挥着至关重要的作用。

研究负责人、西班牙生物医学研究所（IRB）的萨尔瓦多·阿兹纳尔·贝尼塔博士解释说，单细胞测序使他们能够深入研究形成皮肤的细胞类型和状态，以及这些类型和状态随着时间的流逝而出现的变化。在本研究中，他们借助该技术，描述了不同类型的细胞随衰老而发生的变化。结果表明，在衰老过程中，一些免疫细胞，如先天淋巴细胞和CD4 T细胞等，在皮肤中会显著增加，与此同时，这些细胞也开始表达非常高水平的促炎细胞因子IL-17。

研究人员指出，衰老与轻度但持续的炎症有关，在皮肤中，其特征是IL-17显著增加，导致皮肤老化。

先前的研究表明，IL-17与一些自身免疫性皮肤病（如银屑病）有关，目前有疗法可阻断这种蛋白。贝尼塔团队研究了阻断IL-17活性后毛囊生长、经表皮失水、伤口愈合和衰老标志物等的情况，发现治疗后这4个衰老特征的出现明显延迟。