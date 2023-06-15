小心黑色素瘤 这样的皮肤黑痣要警惕

近日，“黑色素瘤”话题登上微博热搜榜。那么，什么是黑色素瘤？痣都是黑色素瘤吗？哪些人是黑色素瘤的高危人群？又该如何预防黑色素瘤？就此人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）皮肤性病科副主任医师史赢。

史赢介绍，黑色素瘤也称为恶性黑素瘤，是一种来源于黑素细胞的高度恶性肿瘤。黑色素瘤95%发生于皮肤，转移扩散极为常见，是最致命的皮肤癌。由于黑素细胞还存在于身体多个器官，因此黑色素瘤也可原发于呼吸道、消化道、泌尿生殖道黏膜以及眼葡萄膜和结膜等部位。黑色素瘤可以由先天性或获得性良性黑素细胞痣演变而成，或由发育不良痣恶变而成，也可以是新发生的。

那么，只要是痣就是黑色素瘤吗？史赢表示，通常所说的痣也称为黑素细胞痣，是皮肤黑素细胞过度增殖形成的良性新生物，属于发育畸形，几乎每个人都有。尽管痣可以演变为黑色素瘤，但绝大多数痣终身保持良性。统计数据显示，71%的黑色素瘤可能是新发的，仅29%起源于预先存在的痣。最新的一项研究表明，痣来源的黑色素瘤占比仅为8.4%。另外，痣转化为黑色素瘤的风险与年龄和性别相关，尽管年长男性皮肤上的痣演变为黑色素瘤的风险更高，但总体癌变率仍很低。

史赢说，皮肤黑痣出现以下改变时应提高警惕：结构不对称、边界不规则、颜色不均匀、直径大于6毫米、不断进展。若符合其中任何一项，就应及时到专业皮肤科就诊。此外，对于足跟、腰部、女性肩部等易摩擦部位的痣，或既往破溃、出血的痣，也应密切随访，警惕演变为黑色素瘤。

“黑色素瘤的发生是多因素的，由遗传易感性和环境暴露相互作用引起。”史赢介绍，长期日晒，特别是儿童期晒伤、低纬度居住、浅肤色人种、皮肤痣数量非常多（＞50个）、巨大先天性黑素细胞痣、发育不良痣、患有着色性干皮病、存在黑色素瘤家族史、免疫抑制状态、对日光敏感或不易晒黑的人更容易患黑色素瘤。同时，职业接触电离辐射、氯乙烯、多氯联苯和石化产品也可能会增加黑色素瘤患病风险。

如何预防黑色素瘤？史赢说，黑色素瘤最大的环境风险因素是紫外线辐射。因此，预防黑色素瘤最主要就是限制皮肤紫外线辐射量，特别是导致晒伤的高强度间歇性紫外线辐射。建议减少上午10点至下午4点的日晒时间，如果无法避免日晒，可以使用防晒服、帽子、太阳镜和物理防晒霜等防晒。