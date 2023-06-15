如何鉴别恶性黑色素瘤和良性痣？5个提示早知道

什么是恶性黑色素瘤？恶性黑色素瘤与良性痣有何不同？在本期《一分钟养生课》上，西安交通大学第二附属医院肿瘤病院副主任医师张寅斌为广大网友讲解相关知识。

张寅斌表示，“痣”的学名叫色素痣，是一种皮肤良性肿瘤。痣分为交界痣、混合痣和皮内痣。黑色素瘤往往由交界痣或混合痣恶变而来。

“其中，恶性黑色素瘤是一种恶性度非常高的肿瘤，它是由黑色素细胞逐渐恶变产生的，可以发生在全身各个部位，包括皮肤、肢端、黏膜以及手指、脚趾的指甲、眼睛的脉络膜等部位，临床诊断非常困难。”张寅斌说。

结合临床经验，张寅斌表示，对于恶性黑色素瘤患者而言，如果是一期患者，通过规范化诊疗，能够达到95%的治愈率。如果分期较晚，到了四期以后，那么患者的总体治愈率就会下降到10%以下，所以早期的诊断和治疗尤为关键。

那么，在日常生活中，如何鉴别恶性黑色素瘤和良性痣？张寅斌表示，痣出现以下5种症状，包括形态不规则、边缘不清晰、颜色不均一、直径大于5毫米、在动态观察中逐渐增大，就有恶性黑色素瘤的可能。

他建议，如果出现上述情况，要尽快找专业大夫，进行临床诊断及后续治疗。临床治疗主要以手术切除为准，对于患者而言，早期诊断、早期治疗是根治恶性黑色素瘤的关键。

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