为完善老年健康体系 我国不断探索医养结合服务模式

央视网消息：面对人口老龄化的加剧，我国持续完善老年健康体系建设，不断探索医养结合服务模式，各地通过开设老年护理中心，增加家庭照护床位等措施，不断推动优质医疗服务下沉至社区和家庭。今年4月，北京市嵌入社区的首批十家老年护理中心陆续开诊。与医院和养老院相比，老年护理中心能够提供怎样的服务？是否能够满足老年人多样化的医疗服务需求？记者进行了探访。

记者来到北京市海淀区羊坊店社区卫生服务中心，走进老年护理中心，可以看到刚刚改造完毕的病房明亮舒适，病床旁边预留着足以放置轮椅的空间，床旁及卫生间都安装了扶手，防止老人摔倒。病房设有20张老年人专用床位，气垫设计可以减少褥疮的发生。在老年护理中心的公共洗澡间，记者注意到这里配备了能自动升降的沐浴设备。

目前，北京市海淀区羊坊店老年护理中心配置全科执业医师8名、康复师3名、中医师2名，可为老人提供中医药、针灸、理疗、按摩等服务。

在北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心，记者注意到护士站设置了大大小小的电子屏幕，老人的基本情况、病因病史以及实时的心率、血压等各项监测数据都可以直观地显示出来，又被称为“智慧病区”。通过这套中央监护系统，护士站就能实时观察老人在病房里的情况。

在北京市朝阳区高碑店老年护理中心走廊尽头，有一个超过100平方米的老年康复训练专区，里面设置了康复踏车、步态训练台阶等康复器械和理疗设施。

据了解，今年北京市通过市区两级拨款一千多万元，用于首批十家老年护理中心的病房改造，除了社区卫生服务中心自身拥有的专业医生及护理团队外，北京市卫生健康委还组织北京三甲医院全科医学科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化科相关专业的医师，到老年护理中心病房开展定期巡视查房，保障老年护理中心的患者得到更好的治疗。

社区护理 畅通患者回家前“最后一公里”

既然叫老年护理中心，病房都是围绕着老年患者的特点进行了改造，那什么样的老年患者可以住进这里？费用贵不贵？我们继续来看记者探访。

据了解，北京市的老年护理中心收治的患者主要是两大类，一类是辖区内的慢性病急性期的老年人；另一类就是从上级医院治疗出院，但是仍然需要专业治疗的老年人。北京市朝阳区高碑店老年护理中心收治的患者陈杰英老人就属于第二种情况。两个月前，陈杰英因为严重的肺部感染，导致多脏器衰竭，在北京大学人民医院住院40天。经过治疗，陈杰英转危为安，医院通知可以回家了，可是老人的女儿却犯了难。

陈杰英的女儿：达到它（北京大学人民医院）那个出院指标了，四肢还是非常僵硬的，然后吞咽也困难，咽水也非常费劲，然后我们回家护理起来比较困难。

了解到陈杰英家离高碑店社区卫生服务中心很近，经过两家医院对接转诊，陈杰英老人从北京大学人民医院出院，直接住进了高碑店社区卫生服务中心的老年护理病房。这里以多学科联合诊疗为主，同时开展中医和康复治疗。经过一段时间的调理，陈杰英老人不仅肺功能大大改善，糖尿病、高血压等基础病也得到了有效控制。

北京市卫生健康委介绍，老年护理中心住院费用参照《北京市统一医疗服务收费标准》，符合北京市社保性质的参保人，依照北京市基本医疗保险报销的相关规定予以报销。目前，老年护理中心还属于探索阶段，今后还将考虑按床日付费、打包付费等方式，进一步促进老年健康体系建设可持续发展。

北京市卫生健康委党委委员 老龄办常务副主任 王小娥：未来三年，每年要建设十家老年护理中心，床位这三年不低于600张。我们还支持社会力量举办老年护理中心的建设以及老年护理院、老年护理站的建设，从而满足更多的老年人对老年护理方面的服务需求。

北京推动优质医疗服务下沉至社区家庭

据了解，北京首批十家老年护理中心投入使用之后，辖区居民需求量很大。为了加快床位轮转，住院病人经过系统治疗达到生活自理的程度，医护人员就会建议老人回家休养。与此同时，家庭医生将医疗照护、心理慰藉等多种专业服务送到老人身边。

北京的步波老人最近刚刚从北京市海淀区羊坊店社区卫生服务中心老年护理病房出院回家，家庭医生团队上门为她进行护理指导。

北京市不断加强老年健康体系建设，推动优质医疗服务下沉至社区家庭。截至目前，北京市已经有240家医疗机构设置了老年医学科，472家医疗机构创建为老年友善医疗机构，创建率达到81.2%，老年人诊疗量占社区卫生服务机构总诊疗量的55.43%。