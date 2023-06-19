冠军进社区 健身更多彩

从“我要练”到“我会练”再到“练得好”，坚持锻炼，让体育更好融入生活，尽情享受运动的乐趣。这是全民健身深入开展的成果，也是加快建设体育强国和健康中国的底气

炎炎夏日，人们参与健身活动的热情依然高涨。6月16日，在北京市石景山区老山街道老山东里社区，中国乒乓球队队员马龙、樊振东、王楚钦、孙颖莎、陈梦、王曼昱两两一组，分别和社区居民搭档进行双打比赛，引来观众阵阵掌声。

随着全民健身活动深入开展，人们对身心健康的关注度日益提升，运动健身成为生活的一部分。近年来，各地健身设施不足的问题逐步得到解决。不断丰富群众健身活动空间，满足人们多样化运动需求，既是构建更高水平的全民健身公共服务体系的内在要求，也是加快建设体育强国和健康中国的题中之义。

乒乓球运动群众基础深厚，活动占地空间相对较小，球桌移动灵活，适合在社区、公园内广泛开展。石景山区在老旧小区改造和公园改扩建过程中，重点配建了乒乓球台等小型健身设施，逐步完善社区、公园健身服务功能。这些措施为广大群众就近健身提供了便利，更好满足了社区居民的健身需求。

冠军运动员进社区，为更好开展群众体育活动聚拢了人气。社区居民和中国乒乓球队运动员交流互动，参与者当中有打球20多年的资深球迷，也有业余体校乒乓队不到10岁的小队员，不论年龄大小、水平高低，互动带来的快乐在每个人的笑声中传递。据悉，中国乒乓球队队员进社区活动还将持续开展，相信会带动更多人挥拍上阵，在乒乓球健身活动中收获快乐、收获健康。

国家队运动员是竞技场上的拼搏者，也是群众体育的参与者和推动者，马龙就曾多次随队进社区、进学校，同乒乓爱好者交流。专业运动员发挥所长，帮助健身爱好者提高技术、科学健身，更好地体验项目乐趣，更积极地参与到体育运动中来。

从“我要练”到“我会练”再到“练得好”，坚持锻炼，让体育更好融入生活，尽情享受运动的乐趣。这是全民健身深入开展的成果，也是加快建设体育强国和健康中国的底气。

《 人民日报 》（ 2023年06月19日 14 版）