快递业，从拼“速度”到比“绿色”

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建设绿色仓储，降低能源消耗；发力绿色运输，减少污染排放；升级快递回收，助力循环经济……“618”促销活动期间，“快”不再是快递业的唯一关键词，不少快递公司开始大力推进绿色减碳。这也成为近年来我国快递业绿色低碳转型的生动缩影。

从39天破100亿件，到5个月破500亿件，今年以来，我国快递业业务量实现月均“百亿级”增长。激增的物流运输量，带来上扬的碳排放总量，考验着行业绿色低碳转型的能力。

从拼“速度”到比“绿色”，快递行业如何走好绿色化、循环化、资源化的发展新路？

近日，记者追踪仓储分拣、转运寄递、包装回收等流程，观察快递业绿色发展的进展与成效。

仓储环节——

光伏电站“登陆”转运中心

6月1日午夜12点，湖南浏阳，占地15万平方米的韵达长沙分拨中心灯火通明，满载包裹的货车正在34个卸货口紧张作业。

面单扫描、交叉分拣、自动集包……自动化分拣车间内，4套3层高速交叉带分拣设备飞速运转，从各地运送而来的包裹在这里被贴上专属“身份证”，落入循环集包袋，奔向下一站网点。

“快件分拣全自动化操作，能减少70%的人力，但也使整个分拨中心单日用电量达到3.5万千瓦时。”韵达长沙分拨中心负责人关林介绍，尤其是“618”促销活动期间，由于要提前开机、增加排班应对业务旺季，用电负荷较日常上涨约5%。

“用电量上升，却更加环保了。”循着关林的指引，只见分拨中心屋顶上整齐铺设着一大片太阳能光伏板。“这些光伏板面积近5万平方米，源源不断产生的清洁电能，不仅能满足分拨中心的用电需求，还能余电上网，为社会节能。”关林说。

自2022年10月投运至今年5月底，该光伏电站已累计发电近300万千瓦时。

运输环节——

物流车用上“新能源”

6月5日不到5点，天刚蒙蒙亮，圆通北京货运司机闫永建开始了一天的奔忙，从圆通京北集转中心到朝阳国展网点，几十公里的路程，要跑5个来回。

“每公里柴油车的油耗成本是7毛钱，新能源车只要3毛，划算！”去年10月，闫永建成了圆通网点中首批新能源物流车司机之一。

圆通金融街网点，快递小哥赵奇最近也换了新装备。一件件包裹从新能源车上卸货，搭上传送带流转到分拣口，赵奇熟练地拣选、码货、装车。“‘618’促销活动期间，平均每天派送超过400件快递，货运量比平时多35%。”赵奇说。

研究显示，相比仓储、包装环节，快递业运输环节的碳排放在绝对体量和增速上更为突出，是行业碳减排的关键所在。

着力调整行业运能结构、加快推广甩挂运输……近年来，国家邮政局积极推广节能低碳运输方式和设备，协调出台政策支持寄递企业购置和使用新能源车辆，目前全行业新能源车辆保有量超过6.5万辆。

网点环节——

换新“智能环保集包袋”

6月16日下午2点，山东临沂，中通兰山澳龙网点。仓库一头，几百个蓝色集包袋码放整齐，每个集包袋上都印有一串数字编号。网点负责人孔钢领说，每个袋子都内置了芯片，相当于“身份证”。更重要的是，这种集包袋能重复使用4—6个月，单次使用成本节约50%以上。

“以前使用传统编织袋，价格便宜但包裹一重就容易坏，脱丝、破损造成的包裹遗漏、丢失时有发生。如今的可循环中转袋结实耐用，还轻便防水，一个袋子平均能用一年多！”孔钢领介绍，长远看，新型集包袋单次使用成本只要1毛多钱，比用传统编织袋节省3毛左右，装载率还能提升30%。

下午5点，一件件装满寄件的集包袋，登上高运力挂车运至10公里外的中通快递鲁南物流园。在这里，这些包裹将根据不同的“身份信息”，发往全国各地。

“通过智能环保集包袋中的芯片，后台能实时收集中转、流向信息，实现包裹运输的全程追踪。”中通快递山东临沂转运中心负责人崔富坤说。孔钢领所在网点的车辆刚运来的数万件快递进入分拣线，精准落入对应的格口中。格口下方，可循环中转袋稳稳接住包裹，通过快递员装车，继续配送到乡镇、村级网点。

近年来，快递业扎实推进快递包装绿色治理，快递包装回收复用率大幅提升。目前，快递电子运单、循环中转袋基本实现全覆盖。

回收环节——

升级“旧物回收”

6月18日下午6点，上海静安区大宁路街道00后小伙樵子润打开门，正是预约的快递员上门回收一双小白鞋。“不仅不收快递费，还能领取一个环保袋，一举两得！”樵子润说。这样的绿色新体验，得益于菜鸟今年“618”促销活动期间推出的“万物回收节”活动。

回收的小白鞋，将在24小时内送往上海分拣中心，并在2天内进入位于江苏南通的旧物分拣仓库。菜鸟绿色家园运营负责人沈凯丽介绍，到达回收工厂后，鞋子将经过清洁、选拣等流程分类使用——鞋带被拆下来用于制作工艺品；鞋面和鞋底分离，鞋面布料用于制作隔音棉、保温材料等；鞋底则会打碎为PVC颗粒再加工，实现产品循环再造。

根据5月份包裹抽查测算，目前，我国电商快件不再二次包装比例达90%，使用可循环包装的邮件快件达3.8亿件，回收复用质量完好的瓦楞纸箱达3.5亿个。

“快递包装绿色治理涉及主体多、链条长、领域广，在推进的过程中需要各部门协同发力，形成齐抓共管的局面。”国家邮政局市场监管司副司长管爱光表示，今年将出台行业绿色低碳转型发展实施意见，深入推进行业塑料污染和过度包装治理，继续开展绿色网点、绿色分拨中心试点，稳步提升可循环快递包装应用比例。

《 人民日报 》（ 2023年06月19日 13 版）