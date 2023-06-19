“少吃多动”影响甲状腺功能？营养专家告诉你真相

“少吃多动”是在减肥过程中提倡的方法，但是，这并不意味着吃得越少、动得越多，效果就会越好。中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红提示，长期“少吃多动”可能会影响甲状腺功能。

范志红介绍，“少吃多动”主要是制造热量缺口达到减肥目的，即通过少吃来降低日常热量的摄入，通过多动来增加日常的消耗，形成热量缺口。当热量缺口出现并保持下去时，就能变瘦。

“但身体不是永动机，不能让马儿跑，又不让马儿吃草。”范志红说，“少吃多动”初期，体内还有储备，短期内人体不会感到不适，但待人体储备耗尽，身体就会透支。如出现以前运动后觉得轻盈，现在运动后感觉沉重；以前运动后睡得香，现在运动后睡不好；以前一次性大量运动后，过两三天就重新精神抖擞，现在一次性大量运动后，很久都缓不过来；以前运动后血糖平稳，现在运动后血糖上升等情况。长期入不敷出，难免营养不良，而且还会使身体经常处于应激和疲劳状态，造成甲状腺和肾上腺的过度动员，埋下健康隐患。

范志红表示，对本来食量较大，且超重肥胖的人群来说，一段时间内是可以承受“少吃多动”所带来的消耗的。但随着肥胖程度减轻，就应逐渐恢复正常饮食。尤其是那些本来并未超重肥胖的人群，在运动后消耗增加，又不进行营养摄入，对身体的耗损是很严重的。

“吃动平衡才是科学减重的关键。”范志红建议，减肥期间的供能比仍然保持碳水化合物50%至65%，脂肪20%至30%，蛋白质10%至15%的比例。食材的选择，荤菜首选低脂肪的肉类，如鱼虾、鸡肉（最好去皮）、瘦牛肉等；素菜选择非淀粉类的蔬菜为主，如绿叶菜、瓜菜、十字花科的蔬菜以及菌菇类。主食的选择，最好有粗粮的加入，如山药、紫薯、杂粮饭等。少吃油炸小吃和点心，因为能量实在是太高。烹调方法的选择，尽可能选不用烹调油或用很少量烹调油的方法，如蒸、煮、炖、焖等。烹调中还要注意少糖、少盐。

“运动是为了促进健康，不是为了消耗健康。”范志红提示，运动不是强度越高越好，对于没有运动基础的人来说，突然进行高强度的运动容易受伤。建议把运动目标定在中等强度，随着体能增强而逐步增加运动强度。同时，饥饿、胃肠疾病等状态下，不要做大量高强度运动。

“运动无需攀比，运动后健康效果如何、是否改善了睡眠、是否舒畅了情绪、是否缓解了压力、是否减轻了疲劳……身体自然会告诉你。”范志红说。