中暑可能致命？医生提醒这些人群注意

中新网北京6月18日电(韦香惠)近日，北方大范围地区开启“炙烤”模式，多地最高气温超过40℃。这也导致中暑患者增多，甚至出现死亡病例。医生提醒，出现先兆中暑、轻度中暑一定要及时加以干预，否则症状将持续加重，如发展至热射病甚至可能导致死亡。

重症中暑成“高温杀手”

据媒体报道，16日晚，一名患者因出现严重意识障碍被送至北京大学人民医院急诊科。接诊时，患者处于昏迷状态，体温高于42℃，被诊断为热射病。此后，患者很快出现多脏器功能衰竭，经过近7小时抢救后，于17日凌晨离世。

“热射病即重度中暑，如抢救不及时，死亡率高达70%至80%，但热射病通常不是突然发生的。”医生介绍，该患者在户外带娃活动回家后，曾出现头晕乏力等先兆中暑症状，但并没有及时采取调适措施，而是继续处于没有开空调的闷热、西晒房间内，直至“叫不醒”才被家人发现、送医，最终导致死亡。

北京朝阳医院急诊科副主任医师张清告诉中新网，近日也曾接到过几例热射病患者。她介绍，热射病就是通常所说的重症中暑，是由于身体长时间的暴露在高温高湿的空气当中引起的一种体温调节的失衡，产热大于散热，引起意识障碍、高热、惊厥等症状，严重时可以导致肝、肾、凝血和呼吸功能异常，甚至衰竭。

常见于老年、幼儿和户外高温人群

张清表示，热射病常发生在以下几类人群：如老年和幼儿，原因与体温调节处于失衡状态或体温调节中枢发育不完全有关，易出现热射病；其次是高温高湿天气下，一些户外工作人员，如交警、环卫工人等，以及一些特殊工种的人群，如在高温高热天气当中进行训练的消防员或者是运动员。

在张清看来，目前来急诊科的热射病患者并不多，大部分患者是处于先兆中暑阶段。“中暑分为先兆中暑、轻度中暑、中度中暑与重度中暑4个阶段。先兆中暑与热射病之间有一个进展过程。如果及时采取干预措施，大部分中暑患者是不会发展到热射病的。”

什么情况下需送医？

张清提醒，如果感觉到胸闷、憋气、出大汗、乏力、头晕这些症状，意味着已经出现了先兆中暑的情况。首先应该脱离高温高湿的环境，到通风和阴凉处休息。同时尽量减少衣物，喝一些冰凉的饮料，增加通风，比如扇扇子，或者到有空调的环境当中。

但是，当患者体温升高伴有意识状态改变，或有脱水症状，如意识淡漠、呕吐和腹泻等情况，应该及时到医院就诊，医生可以给予一些对症的降温补液治疗，以保患者在最短时间内恢复正常。