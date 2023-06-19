让运动更安全、康复更科学

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近年来，伴随运动群体的扩大，越来越多的人开始注重运动康复，运动康复诊疗机构、康复器械制造业等相关产业也快速发展。运动康复如何助力运动员重返赛场？普通人如何修复运动损伤？江苏省相关部门进行了有益尝试。

江苏南京市民赵璐是一名徒步登山爱好者，日积月累的高强度锻炼让她的半月板出现损伤。赵璐接受了系统性的运动康复治疗，逐渐恢复了运动能力。

运动康复，不仅包含运动损伤修复、运动体能保障等，也包括通过运动锻炼的方式来改善身体机能、缓解疼痛症状，例如上班族常见的肩颈腰腿慢性疼痛康复、青少年的脊柱侧弯修复等。如今，从专业运动员到体育爱好者，越来越多的人开始注重运动康复。

让运动员在短时间内重返竞技状态，运动康复师必须“抢时间”

走进江苏省体育科学研究所，诸多运动康复方面的新技术、新应用引人关注。可充气的压力裤帮助使用者增强腿部血液循环，避免水肿；电子脉冲片通过发出电信号，刺激肌肉神经，缓解疼痛；等速肌力测试仪能精准捕捉使用者的关节、肌肉信息，进行受力分析，使康复进度量化可控。

“最重要的不是仪器，而是运动康复的理念。”江苏省体育科学研究所运动康复研究中心主任王磊表示。2003年，王磊来到江苏省体育科学研究所工作，从事运动员体能科研。两年后，他尝试用体能训练、运动疗法辅助运动员进行伤病康复。

王磊介绍，过去运动员受伤接受手术之后，大多通过静养等待肌肉、关节愈合恢复，之后再通过体能训练、改善发力方式等恢复运动状态。如今，人们对运动康复日益重视，运动康复成为连接手术治疗和恢复体能训练的重要一环。

“感觉怎么样，有没有牵拉感？”一名肩部受伤的橄榄球运动员正在接受运动康复治疗，王磊检查该运动员每一个关节的活动度，对他的韧带、肌腱做全方位的评估治疗。每次治疗，运动康复师都必须根据运动员的身体状况不断调整康复计划，通过判断运动员的肌肉、关节的恢复程度，提供下一步的康复建议。

王磊表示，运动康复是一个系统工程，“要让运动员在短时间内重返竞技状态，运动康复师必须‘抢时间’，这就要求医生、运动康复师、营养师、体能师、教练员组成一个康复团队，不断优化治疗康复方案。”

帮普通人修复运动损伤，服务全民健身

运动康复不仅助力竞技体育，而且服务全民健身。

“你先去体育医院做一下术前康复，等膝盖周边肌肉、软组织消肿之后再来开刀。”在一次滑雪中，市民向梅不慎翻下陡坡，造成膝关节前交叉韧带断裂、内侧副韧带断裂及内侧半月板损伤。从事医疗工作20多年的向梅也是第一次听说手术之前要做康复训练。

两天后，她来到常州体育医院开始做术前康复。双腿呈弓箭步，弹力带勾住受伤关节，右脚踩上振动板，身体保持直立。开机！“嗡嗡嗡……”仪器的颤动使向梅的膝关节全方位发力以保持身体平衡，从而刺激膝盖周围肌肉活动。康复室内，治疗师根据患者受伤类型指导患者做治疗锻炼。“感觉像一个大健身房，还有很多先进仪器。”向梅对常州体育医院康复治疗室的第一印象充满好奇。

经过肌肉恢复锻炼，平稳度过水肿期后，向梅接受了膝关节前交叉韧带重建手术。

据了解，常州体育医院医疗团队医生大部分来自市体育医疗科研所，具有长期从事竞技体育科学研究和运动损伤诊疗康复的经验。2016年，常州体育医院成为江苏省首家体育特色公立非营利性专科医疗机构，面向广大健身爱好者开放。除了运动损伤诊疗及康复治疗服务，常州体育医院还提供慢病运动干预、运动健身健康管理、赛事医疗保障、运动健康科普等服务，截至目前，服务对象已超过90万人次。

江苏着力推进省市县乡村五级体卫融合服务机构和平台建设，每年安排专项经费，遴选和支持一批单位试点建设运动促进健康中心，探索长效化机制。近两年，江苏共确定建设12个运动促进健康中心试点单位，包含三甲医院、市疾控中心、区中医院、乡镇卫生服务中心、市体育医院、国民体质监测中心、康养服务机构等。

行业快速发展，各地逐渐加大相关人才培养力度

伴随运动群体的扩大，运动康复诊所逐渐成为运动康复市场的重要组成部分，而运动康复服务的壮大也带动了康复器械制造业的快速发展。

一件被机械臂悬吊在空中的黑色马甲，顶部连接着智能悬吊机头——这是常州市钱璟康复股份有限公司自主研发的天轨康复系统，患者穿着装备可以在减轻自重的情况下完成行走、跳跃、奔跑等动作，帮助其逐渐恢复肌力状态。

常州市钱璟康复股份有限公司总经理樊天润介绍，从简单的按摩床、康复椅、拐杖，到康复机器人、天轨、水下跑台和水疗系统等智能化产品，该企业自1996年创立以来不断发展，见证了行业从粗放化、单一化到个性化、智能化的蜕变。“人们对运动康复越来越重视，我们的订单排到几个月以后了。”樊天润说。

目前，人才短缺是运动康复领域发展的瓶颈。合格的康复治疗师需要具备医学和体育运动的复合学科背景，对综合能力的要求较高。面对这一问题，各地逐渐加大运动康复人才培养力度。

关于运动康复的行业研讨也日益活跃。2016年，中国常州国际运动康复大会创办。7年来，大会围绕“运动与健康”主题，展示最新科技成果、交流前沿行业信息，推动更多科研成果服务于人民群众、应用于运动训练，努力打造促进体卫融合、助力健康中国和体育强国建设的示范平台。截至目前，大会共吸引超过30个国家和地区的近3200名专家学者参与。

《 人民日报 》（ 2023年06月19日 14 版）