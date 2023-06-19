家庭应急包如何“量身定制”

夏天到来，商家开始打折促销。家住湖北武汉市的熊女士打算趁活动购买一个家庭应急包。“网上流传着不同版本的家庭应急包清单，各种物品让人眼花缭乱。有的商家还推出了家庭应急包套装，可是感觉里面有些东西也不大能用得上，而真正需要的物品又没有。”熊女士说，在搜索家庭应急包相关信息时，各种信息让她十分困惑。一般家庭是否应该准备应急包？不同版本的家庭应急包应该怎么挑选？储备家庭应急物资时应注意哪些事项？针对这些问题，记者展开采访。

家庭的应急避险能力直接关系到社会抵御各类灾害的综合防范水平。早在2014年，北京市便发布过相关应急物资储备建议清单。2020年11月，应急管理部发布了《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》，清单内包含饮用水、方便食品、灭火器和灭火毯、呼吸面罩等11类物品。

“家庭应急包在洪涝、地质灾害、森林火灾等自然灾害，以及城市火灾、安全事故中有着广泛的应用。”江西省应急管理厅救灾和物资保障处相关负责人王洪伟介绍，家庭应急包中的物品可以在48小时的“黄金救援期”为自己和家人争取充足的时间，最大程度减轻危害，保护自己和家人的生命安全。

除了《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》，各地还给出了内容不尽相同的家庭应急包建议清单。

“不同地区容易发生的灾害类型不同，因此各地的家庭应急包清单会根据各地实际进行有针对性的增减，目的是让家庭应急包发挥更大作用。”北方工业大学土木工程学院院长纪颖波说，“比如，地震灾害多发的地区会建议市民储备更多应对地震的物品；而沿海地区的应急包清单里会建议准备更多与台风灾害相关的物品。”

以江西为例，江西省《家庭应急物资储备建议清单》是在应急管理部清单的基础上，结合江西洪涝、风雹灾害多发的特点制定的。王洪伟介绍，基础版是灾害发生第一时间自救互救所必需的物品，包括应急物品、应急工具、应急药具和重要资料在内的四大类共计14种物资；扩充版能满足更全面及特殊人群的应急需求，包括水和食品、生活用品、应急工具、应急药具和重要物品及文件资料在内的五大类共计66种物资。

“在线下超市购买应急包或是配齐全部应急物资，相对来说比较困难。可以在网购平台上选购，单个应急包价格普遍在100元到400元不等。”王洪伟说，受经营范围等的限制，网络上销售的应急包大多是按照药品急救包、医药箱、逃生工具、消防工具等分门别类，很难在一家店一次性买齐。

王洪伟建议，家庭准备应急包应以各地发布的应急包清单作为基础，再根据自身需求对家庭应急包“量身定制”：针对特定场景和使用需求设计，或者根据家庭所处的地理环境、居住环境和家庭人口状况等进行差异化配备。比如，临江地区居民易遇洪涝灾害，应适当配备救生衣、救生圈等物资；家中有婴幼儿或高龄老人的，应配备适合特殊人群需求的药品等物资；住在超高层的居民需要防范火灾带来的风险，可以适当考虑在应急包中增加防毒面罩等物品。

家庭应急包本身用于应急场景，宁可备而不用，不可用而无备。但目前国内家庭对于应急包的储备率还是比较低。纪颖波认为，有关部门应当加大宣传力度，提高群众对于家庭应急包的接受程度，同时以多种形式为群众提供专业指导。

“家庭应当在条件允许的范围内主动配备家庭应急包。其中有使用有效期或保质期的物品，如矿泉水、压缩饼干等应及时更新替换，手电筒等电子产品的电池也要及时更换。”纪颖波说，“家庭应急包应当放在家中显眼且方便拿取的地方，一旦发生危险，可以随手拿到。”

《 人民日报 》（ 2023年06月19日 10 版）