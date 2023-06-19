规范停车收费 便利群众出行

最近一段时间，本报收到多封读者来信，反映一些地方道路停车收费偏高问题：有的地方临时停车一天要交费上百元；有的停车一晚上，第二天收费要90元。

作为城市基础设施的重要组成部分，停车设施与人民群众日常生活息息相关，停车收费问题也是市民反映强烈的问题之一。对此，专家和读者建议，应该推动形成政府主导、市场引导、社会共治的停车收费治理体系，加快路内临时停车、智慧停车建设，合理统筹城市道路公共空间资源，保障城市生活品质与居民幸福感。

有的地方停车收费较高，收费标准不统一

“停车两小时，竟然收了80元！”河北石家庄市读者吴士超开车到外地办事，没想到交停车费时让他大吃一惊，“临时停车一个小时收费40元，是不是有点太高了？”

近两年常住上海、经常开车出行的读者周奥博表示，自己交过每小时几十元的停车费。“在一些大城市，基本都是按15分钟为计价单位收费，算下来每小时收费都不便宜。而且停车费也是一口价，既没有商量的余地，也不会说明为什么收费这么高，消费者只能按这个价格付钱。”周奥博说。

除了收费高，吉林长春市读者罗家林还关注到收费标准不统一的问题。据他介绍，在长春人流量相差无几的商场地下停车场，个别停车场每小时收取的停车费要比其他停车场高出3至5元。“周末开车出来玩，停车一般都是四五个小时左右，一个小时多几块钱，累积下来就比别的地方高上不少。一般市民停车前很少关注停车费是多少，等开走时才发现，这个商场的停车费这么高，但也只能交钱。”罗家林说。

因为停车场收费太高，一些车主于是直接把车停到马路边。“停车占道的现象总有，一到节假日马路边全是车，双车道堵成了单车道，影响正常交通，还存在剐蹭的风险。”罗家林说。

有的停车场为了提高场地使用率，让停车位数量最大化，不但压缩停车位尺寸，还在不恰当的位置设置停车位。“公司楼下车位设计特别不合理，两个相连车位的两侧紧挨着柱子，一般这个车位只能停小车，而且还要压线停，不然车上的人出不来。”江苏苏州市市民李芬说，“有时遇到停车位划得不规范，再赶上旁边车主停车也不规范，车勉强停得进去，车门却打不开,车主只能侧身从两辆车中间挤出来。”

此外，一些路边划定的单排停车位也让原本并不宽的道路变得更窄。尤其是冬季，雪天路滑，通过这种停车位旁边的道路更要小心翼翼。有读者表示：“没车通过的时候还好，一旦遇到有车辆寻位停车，一边要留心脚下路滑，一边还要注意躲让寻找车位的车辆。停车位划定不合理给市民出行造成相当不便。”

城市停车设施建设需要长远系统规划

一些地方停车收费之所以贵，根源还是车位数量严重不足导致供不应求，有限的车位资源和日益增长的停车需求产生了矛盾。

据重庆市交通规划研究院副院长周涛介绍，停车位分为基本车位和出行车位。基本车位是指车辆使用者无出行时，供车辆长期停放、相对固定的车位，一般是住宅停车位，数量基本等同于城市机动车拥有量，理论上每增加一辆车就需要增加一个基本车位，属于刚性需求。出行车位则是指在车辆使用者出行时，供车辆临时停放的车位，其数量与机动车使用量直接相关，不属于刚需，可以调节。基本车位或出行车位不足，都会引发停车难、停车贵的问题。

国家发展改革委公布的数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为1∶0.8，中小城市约为1∶0.5，而发达国家平均约为1∶1.3。“有的城市规划建设小区和商圈时，忽略了停车设施的同步建设，只想到了给游客安排一条路、给商家腾个商铺，却没想到应该留足留够停车位，没想到有那么多人会开车来购物，直到停车难、停车贵问题凸显出来。”周涛认为，根本原因是城市停车设施建设缺少长远系统规划。

道路最基本的功能是保障通行，但随着城市土地资源日益紧张，车辆逐渐增多，停车位的稀缺性就更加凸显出来。“有的道路被各种形式的临时停车占用，使得道路原本的通行功能受到限制，甚至造成交通堵塞和行人、司机的出行安全隐患。加之其中存在的不合法、不合规情况，或者处于监管的空白地带，停车收费难以有个公认的标准。”中国科学技术协会全国委员会委员许泽玮说。

停车收费过程不透明、不公开也导致公众对停车收费的合法性、合理性产生质疑。中国人民大学公共管理学院教授马亮表示，城市道路机动车停车费属于行政事业性收费，这样的收费项目需要依法依规由相关部门执行。即便是委托企业代收，也要经过一套完整的程序，包括进行公开招标、资质审核，并且在收费的过程中进行全程监督，确保收费合理、规范。

推动建成多方参与的停车治理体系

“停车收费问题是一项重要的城市治理工作，不仅影响着停车资源的供给，还影响着道路的通行效率与安全，需要有关部门密切协调配合，对城区内的机动车停放进行有效的治理，使停车泊位资源能得到最大限度的利用，从而形成良好的道路交通秩序。”广东广州市读者王乐薇说。

对于如何破解停车收费偏贵问题，不少地方进行了相应探索。上海市出台的《关于促进本市停车资源共享利用的指导意见》提出，以提升停车资源集约利用效率、实现停车规范有序为目标，以本市公共停车信息平台为技术支撑，以加强本市住宅小区综合治理、道路交通违法行为大整治以及停车综合治理为契机，努力构建政府引导、市场运作、社会参与、个人自律四位一体、良性互动的工作格局。

“推动建成政府主导、市场引导、社会共治的多方参与治理体系，是规范停车收费的总体思路。”周涛表示，除了要让政府和市场发挥更大作用外，社会力量也是不可或缺的一环，应鼓励社会资本参与公共停车场的建设运营，按照“谁投资、谁建设、谁经营、谁受益”的原则，让市场机制促使停车行业向前发展，提高用户体验，实现社会价值与商业价值的双赢。

不论是停车位划定还是停车收费标准的制定，都应该努力做到科学决策、民主决策、依法决策，尤其是要充分尊重广大市民的意见。“一些城市公共停车位的划定，本意是为了优化道路资源，但到底怎么划定、划定的范围有多宽，需要广泛征求市民的意见和建议，决策过程尽可能全程公开，使大家都能够参与进来。”许泽玮建议，在制定道路停车收费标准方面，要充分吸纳民意，尽可能征求市民意见和建议，平衡停车需求和公共资源收费之间的关系，确保公共资源的公共性、公益性，避免因为一些企业参与运营导致公益性丧失，使得公共资源变成个别企业谋利的工具。

为缓解停车难、停车贵问题，有关部门应该合理增加停车用地供给。马亮教授认为，可以建设集约化程度更高、适应性更强的立体停车楼，实现停车空间的纵向合理分布，提高单位土地面积的“车容率”。“一个平面车位平均占地面积为27.5平方米至35平方米，而立体车位只需0.9平方米到7.5平方米，优势明显。”马亮说。

同时，智慧管理系统也能在规范停车收费问题上发挥积极作用。马亮建议，应加强智慧交通的基础设施和信息系统建设，形成统一停车信息管理、查询平台，减少因排队或寻找车位产生的拥堵。一些地方积极推进“互联网+”基础上的智慧停车发展，停车者可以享受“先离场，后付费”“一次绑定，全城通停”等服务，避免因等待交费而降低泊位的使用效率，同样可以提升道路的通行效率，减少安全隐患。

（李冠儒参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年06月19日 10 版）