高温天气，中疾控发布健康提示谨防中暑

人民网北京6月18日电 （记者乔业琼）6月以来，我国多地出现高温天气，中疾控发布健康提示，谨防中暑。

中疾控指出，炎热天气，尤其持续数天高温、高湿、强热辐射天气可造成人体的体温调节、水盐代谢、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统等出现一系列生理功能改变，一旦机体无法适应，引起正常生理功能紊乱，则可能造成体温异常升高，从而导致中暑，还可能导致其他心脑血管疾病等慢性病的恶化。中暑会对人们生命健康产生很多危害， 轻则头痛、头晕、胸闷、恶心、旧病复发，少数重症中暑者，甚至可能导致死亡的发生。

中暑有哪些危险因素？

气温。温度越高，发生中暑的风险越大，尤其是持续3天以上达到35℃的高温天气，如做不好预防中暑措施，中暑会明显增加。除白天高温外，夜间持续高温也会加重中暑严重程度。

人群。老年人、婴幼儿、儿童、精神疾病患者及慢性病患者更易中暑。

场所。长期处于露天室外，太阳直晒易引发中暑。闷热不通风的室内、未开空调的车内也是经常发生中暑场所，应当引起大家足够的重视。

活动。高温环境下的劳动、锻炼、运动，以及夏季露天环境下的集会、娱乐活动等也应做好高温中暑预防措施。

中暑有哪些临床表现？

先兆中暑。在高温环境下，出现头痛、头晕、口渴、多汗、四肢无力发酸、注意力不集中、动作不协调等，体温正常或略有升高。

轻症中暑。体温升高达38.5℃以上，伴有面色潮红、大量出汗、皮肤灼热，或出现四肢湿冷、面色苍白、血压下降、脉搏增快等表现。

重症中暑。重症中暑包括热痉挛、热衰竭和热射病三种类型。

1、热痉挛

在高温下活动期间或之后，腹部、手臂或腿部出现疼痛性肌肉痉挛，通常发生在体力消耗导致出汗失去过多的电解质时。

2、热衰竭

主要症状为眩晕、头痛、恶心或呕吐、大量出汗、脸色苍白、极度虚弱或疲倦、肌肉痉挛、昏厥，通常片刻后立即清醒等表现。患者血压下降，脉搏快且虚弱，呼吸急促且浅，轻度脱水，中心体温升高不超过40℃，无神志障碍。

3、热射病

为较危险的重症中暑，是由于暴露在高温高湿环境中导致机体核心温度迅速升高，超过40℃，伴有皮肤灼热、意识障碍(如谵妄、惊厥、昏迷)等多器官系统损伤的严重临床综合征。

中暑后如何进行现场处置？

出现先兆中暑或轻症中暑，要尽快找到阴凉的地方，解开衣领散热。喝一点水，用湿毛巾擦拭身体，并及时休息。当发现身边有重症中暑病人时，应立即将患者移至阴凉处，平躺在平面上，必要时脱去衣物。如无危及生命的并发症，应在现场想办法尽快降低病人体温，在脖子、腋窝和腹股沟上敷冰袋或湿毛巾等。如有条件可用冷水浸泡的方法对无基础疾病的青壮年快速降温。老人和有基础疾病的患者可向皮肤喷水通过蒸发降温。降温应遵循“先降温，后转运” 的原则，在病人失去意识后的“黄金半小时”内进行。现场处置的同时，拨打120送医。

如何预防中暑？

大量饮水

在高温天气里，不论运动量的大小，都需要增加液体的摄入，千万不要等到口渴时才喝水，饮水量应约为平时的1.5倍。如果需要在高温的环境里进行体力劳动或剧烈运动，更应加大饮水量。水温不宜过高，遵循“少量多次”的原则，并注意补充盐分和矿物质。

炎热天气里，减少户外活动

避免在一天中最热的时间外出，外出时穿戴轻便、宽松的衣物，做好防晒，尽量在阴凉处活动，不要一直处在室外高温环境中。

保持室内凉爽

空调可有效地调节和保持室内温度，但也不宜长时间待在较凉的空调房间，适当地开窗通风及一定的户外轻微活动，有利于人体逐步适应高温天气。电风扇可在一定程度上缓解炎热天气的影响。

照顾身边的人

高温天气里，身边的老人和小孩更需要额外的照顾，及时补充水分，减少外出时间。连续高温天气时，应关心家中老人的身体健康状况。切勿将婴幼儿单独留在停放的车内，不要在密闭的车内午休。