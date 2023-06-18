“神器”可节电？权威鉴定：假的

随着炎炎夏日到来，街坊们的电费账单普遍较前几个月有了上涨。近日，记者在某电商平台购物时发现，平台竟向记者推荐了所谓的“节电神器”：售卖这种“节电器”的商家宣称，只要将其插入家中的插座，就能起到惊人的节电作用——“插上之后，电表不走”“一年只用10度电”，甚至还有商家表示能“让电表倒着转”。

那么，这些“神器”是否真有商家宣传的作用？到底是在哪里生产的？是否涉嫌违法？消费者该如何维权？记者进行了调查。

商家视频：

“神器”使用后“电表”走慢

在某电商平台向记者推荐了所谓“节电神器”后，记者便在该平台上搜索“节电器”三个字，随后记者发现了上百家销售“节能王”“超级省电王”“大功率省电黑科技”等商品的商家，这些“节电器”的销售价格从几十元到几百元不等，但使用方法基本一致——将节电器插在家中的插座上，就能让电表走慢。而平台上显示的这些商家的销量中，最多的已达到月销2000+。

于是，记者与商家客服咨询该产品的作用。一位客服热情地向记者展示了产品的视频，在该视频中，有一个男子操着不太标准的普通话宣称“节电器的效果能达到100%，无效退款”。视频中记者看到，该男子还做了一个实验：只见他打开电吹风，一旁的“电表”便开始旋转，而当男子将“节电器”插上电源后，“电表”立竿见影地马上“刹车”，而当男子拔掉“节电器”后，“电表”就又开始快速旋转。该男子表示，这个“神器”插在家里随便哪个插座上都可以，且老款、新款的电表都适用，“1个月轻松省一半电费”。

该客服进而向记者宣传：“产品出厂已经安装调试好了，无需安装收到直接到家里插在任意插座上就可以了，咱们是智能全自动稳定100平方米内的电压，非常方便的，咱们这个并不是针对一个电器省电，是对您整体用电的优化 ，只要是一个电表下相通电路都可以的。”而当记者询问其工作原理时，该客服回复称：“省电原理是通过优化电压、平衡电流回收电路中的电流损耗，将回收的电流在内部形成一个完整的逆电流，通过火线压回再利用，并根据电器能耗自动调节电流大小，提升功率来达到节电效果。”

记者咨询的这款“节电器”售价为30.8元，客服表示，该款式能实现15%的省电效果，而如果要像视频中那样实现“省一半电”的效果，则需要购买公司今年推出的新款，售价58.8元。而当记者问“使用该产品是否安全”“如果被发现怎么办”时，该客服果断回答：“合法的哦，亲。”

检测机构：

经检测“神器”无节电效果

为进一步调查该“节电器”，记者便从平台上购买了一台，并送交广州供电局进行核实。广州供电局对此高度重视，立刻将其委托给第三方——广州市计量检测技术研究院进行检测。

记者看到，该“节电器”上写着“智能节电系统”字样，宣称能节约15%~45%的电费，并表示产品“省电省钱绿色环保又健康”，甚至还有“原装正品，手机扫二维码查询真伪”字样。而当记者用手机扫码时，却出来一个和该产品毫不相干的网页。

6月7日，广州市计量检测技术研究院出具了检测报告，认定这款所谓的“节电器”并无任何节电效果。据悉，检测方将1.5L相同温度的水加热至沸腾状态，在无“节电器”介入电路时循环10次，累计消耗电能为1.4kwh；而接入“节电器”后循环10次，累计消耗电能则是1.41kwh。由检测结果可判断，该“节电器”并无节电省电效果。

市供电局：

非正常干扰电能表行为均违法

依据检测报告，广州供电局也对记者做了如下回复：

最近市场上出现大批称之为“节电器”的神器，号称能节省40%~50%的电量，宣传非常夸张，并且附带演示视频，其销量也是非常之高。为了一探究竟，验证其真实性，广州计量检测技术研究院对市面上的“节电器”进行实验检测。根据实验分析得出结论，市面上销售的“节电器”使用前后对消耗的电量并无影响，也并非如宣传广告上所言能节省40%-50%的电量，存在虚假宣传的嫌疑。一切采用非正常合法手段干扰电能表正常运行的设备和方法均属于违法窃电行为，请消费者谨慎消费。

记者调查：

厂址“查无此地” 官网“维护中”

到底是什么厂家在生产销售“节电器”？在购买该产品几天后，记者再次登录电商平台时发现，该网店已经关闭。

而在该“节电器”的使用说明书上，记者看到其生产厂家为“XXX节能科技有限公司”，说明书上也写有公司电话、公司地址和公司网址。

而记者在“天眼查”软件和“国家企业信用信息公示系统”查询该公司时，并未发现任何相关信息；通过多个地图的检索，记者发现说明书上该公司的地址同样搜索不到。而当输入厂家网址时，记者同样发现该网页出现“网站正维护”字样。

最后，记者拨打了留在说明书上的手机号码，倒是有一名男子接听，对方表示自己就是该节能科技有限公司的，并且公司就是生产“节电器”的。但当记者向他表示，自己购买的产品并没有效果时，对方这样回复：“你要是觉得没有效果，这种情况你可以找客服协商退款，我们不强求的。”而当记者表示，网店已经关闭，找不到人退款时，男子显得不耐烦起来，很快挂断了电话。