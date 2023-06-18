探讨医疗志愿服务可持续发展之路 助力健康中国建设

会议现场。人民网记者 闫妍摄

人民网北京6月18日电 （记者闫妍）6月17日，由中国志愿服务联合会主办的“关爱健康”医疗志愿服务交流研讨会在北京举行。来自各地的志愿服务组织、医疗机构、高校、爱心企业、医疗志愿者代表等参加会议。与会嘉宾共同探讨医疗志愿服务可持续发展之路，助力健康中国建设。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长郭树彬表示，增强公众急救、自救、互救能力，是提高群众健康素养水平的迫切要求。借助互联网大数据资源，可以更好推进建立健全院前急救网络信息化，普及医疗应急志愿者培训，全面提升急救医疗能力和救护水平。

中国医药教育协会副秘书长钱程介绍了中国医药教育协会在志愿服务领域10余年的实践与探索历程，并表示要以此次研讨会为契机，更好推动医疗志愿服务融入日常、化作经常。

中国中医科学院广安门医院心内科副主任李海霞认为开展志愿服务活动是传递温暖、愉悦身心的过程，也是让大家接触中医、认可中华优秀传统文化的途径。

首都医科大学附属北京安贞医院小儿外科中心主任王强表示，针对儿童先心病给患儿家庭、社会带来的沉重负担，“护佑童心”小儿先心病筛查与救助项目将持续开展小儿先心病筛查义诊、志愿服务专家交流会、基层医生医务培训等健康医疗志愿服务活动。

北京大学人民医院心外科主任史艺表示，“爱的支撑”主动脉夹层救助项目将多方募集社会捐赠，定期到经济落后地区进行主动脉夹层筛查义诊，开展健康科普平台建设、志愿者招募和培训等多项志愿服务活动，实现志愿服务资源共建共享协同发展。

同时，会议现场还举办了中国志愿服务联合会“关爱健康志愿服务项目”百场活动推介，中国志愿服务基金会关爱健康专项基金成立仪式，“护佑童心”小儿先心病筛查与救助项目、“爱的支撑”主动脉夹层救助项目启动仪式，中国志愿服务联合会医疗志愿服务示范站揭牌仪式。

据了解，“关爱健康志愿服务项目”是中国志愿服务联合会组织实施的全国性、示范性志愿服务项目，今年将进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进军营开展百场活动，帮助公众有效预防心脑血管疾病。