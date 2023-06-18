国家医保局推出十六项医保服务便民措施

人民网北京6月18日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，近日，国家医保局印发《国家医疗保障局办公室关于实施医保服务十六项便民措施的通知》（以下简称《通知》），推出十六项医保服务便民举措，并要求确保2023年8月底前在便民服务上取得新突破新成效。

《通知》主要从五个方面考虑，逐个突破当下堵点，循序渐进提升服务质效。具体情况如下：

一是减环节，提速医保转移接续。针对群众反映强烈的转移接续办理慢的问题，精简办理材料，取消转出地出具《参保凭证》和转入地出具《联系函》两个办理环节，将原来45个工作日压缩为15个工作日，开通医保关系转移接续“跨省通办”服务，方便群众线上申请、查询办理进度。

二是优流程，便利异地就医备案。依托国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序，方便参保人线上办理异地备案；优化补办备案服务，保障异地就医群众正常享受医保待遇；扩大备案范围至高血压、糖尿病等5种门诊慢特病患者；未异地备案的急诊抢救参保人员可视同已备案；允许跨省长期居住人员在备案地和参保地双向享受待遇。

三是优服务，便捷群众医保信息查询。开通国家医保服务平台APP、网厅或地方医保服务平台等多种查询渠道，在医保经办大厅和有条件的银行营业网点、社区服务中心、定点医药机构等场所设立医保自助区，方便群众查询个人缴费记录、医保账户、医保药品目录等信息。

四是一站办，推行医保服务“一窗通办”。针对传统服务窗口职能单一、季节性办事拥挤、群众多头跑腿等弊端，推进医保经办服务窗口“综合柜员制”，窗口前台不分险种、不分事项、一窗受理、一站式服务，后台分办联办快办。

五是减跑动，推进医保服务“网上办”。推动经办数字化转型，依托医保服务平台“个人网厅”“单位网厅”，实现参保查询、参保信息变更等高频事项“网上办”，变“群众跑腿”为“数据跑腿”。依托数字赋能，推动实现医保电子凭证全流程应用，便捷群众持“码”就医购药。