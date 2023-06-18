我国职业病防治工作取得显著成效 近十年新发职业病下降58%

本报讯（实习记者 柴嵘）国家卫健委近日召开新闻发布会，介绍我国加强职业健康监测及保护劳动者健康有关情况。国家卫健委职业健康司副司长王建冬表示，近十年，我国职业病防治工作取得显著成效，新发职业病病例数降幅达58%。

王建冬介绍，国家卫健委与有关部门和地方各级政府共同努力，不断完善职业病防治法律法规、标准体系和监管体制机制，推动职业病危害专项治理，加强职业病及危害因素风险监测，全面开展职业健康保护行动。我国报告的新发职业病病例数从2013年的26393例，降至去年的11108例。

中国疾控中心职业卫生所副所长张美辨表示，自2019年起，我国加大了职业病及危害因素的监测工作力度，建立并完善了职业病及危害因素监测体系，监测区县覆盖率已达到95%以上。

四年来，中疾控共监测24.7万家用人单位，覆盖劳动者4263万人次，全面掌握了重点行业企业中煤尘、矽尘、苯、铅、噪声等主要职业病危害因素的浓度（强度）水平。

“我国仍有许多中小微企业，特别是小微型企业职业病管理不到位。同时，部分接触职业病危害劳动者的防护措施尚不完善，职业健康检查比例还比较低，职业病防治形势依然十分严峻。”王建冬说，长时间加班、不良的作业方式、工作压力等导致的工作相关疾病问题日益突出，职业病防治工作面临着传统职业病防治和工作相关疾病预防的双重挑战。（北京日报）