用人单位如何做好防暑降温？国家卫健委发文提出要求

目前，全国各地陆续进入夏季高温季节。为加强高温作业及高温天气作业劳动保护，有效防范职业性中暑事件的发生，切实保障劳动者身心健康和生命安全，国家卫生健康委办公厅、国家疾控局综合司联合印发了《关于做好2023年用人单位防暑降温工作的通知》(以下简称《通知》)。

加强分析研判 提高工作针对性主动性

《通知》要求，各级卫生健康行政部门和疾控主管部门要认真分析本地区夏季高温对职业健康的影响，充分研判不同行业领域、不同岗位人群的防暑降温工作情况，针对基层职业健康监管力量薄弱、用人单位主体责任意识不强、劳动者自我防护意识不高等具体问题研究制定工作措施，提高工作针对性。要主动与人力资源社会保障、工业和信息化、生态环境、住房城乡建设、交通运输等部门及工会组织加强沟通协调，密切协作配合，协同加强建筑施工、冶金、铸造、运输(露天装卸)、环卫、快递等行业领域以及炉前工、露天装卸人员、环卫作业人员、快递员等岗位和人群的防暑降温工作，提高工作主动性。

注重源头预防 改善工作环境和条件

《通知》强调，各级卫生健康行政部门和疾控主管部门要根据高温天气情况及时发布预警信息和健康提示，指导用人单位和劳动者科学防范高温危害；督促用人单位改善作业场所环境和条件，建设整洁卫生舒适的健康环境，开展防暑降温、中暑急救等知识培训，完善职业健康监护、心理健康辅导、应急处置等健康服务；加强对职业健康检查机构和职业病诊断机构的检查和指导，督促相关单位提高高温作业职业健康检查、职业性中暑诊断的业务能力和服务质量。(央视新闻客户端 总台央视记者 郑怡哲)