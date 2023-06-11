无法看商品详情、以次充好 “顺手买一件”暗藏消费陷阱

无法查看商品详情 定价高于直接购买价 存以次充好、维权难等问题

“顺手买一件”暗藏消费陷阱

最近，不少网友对多个购物平台新推出的“顺手买一件”功能提出质疑，称以“优惠价”加购的商品其实并不优惠，甚至定价高于直接购买价格。还有消费者反映，“顺手买一件”的商品还存在质量差、缺斤少两等问题。北京青年报记者就此进行了调查。

顺手价不优惠

近日，多个电商平台推出类似“顺手买一件”的功能，购买商品结账页面最下方会出现一件推荐商品，用户可以直接勾选后一起付款。北青报记者测试发现，这件被推荐的商品比较随机，且无法查看具体商品详情。

打开某购物平台的App，北青报记者随机挑选了食品、服饰、家居用品等不同品种的商品并下单，结算页面均出现了“顺手买一件”的推荐。其中有化妆品小样、美妆代购商品、零食等，每次推荐的商品都不一样。北青报记者注意到，这些“顺手买一件”的商品虽与选购产品没有关联，但均是北青报记者测试账号平时经常浏览的内容，这一推荐机制，让消费者很容易“顺手下单”。

不过令消费者不满的是，“顺手买一件”的产品无法查看商品详情，导致消费者在不明不白的情况下购物。北青报记者看到，结算页面只显示了商品的店铺、净含量和顺手价，除非是下单购买或退出付款页面去搜索这些顺手买的产品才可以查看原价及其他详细介绍。“顺手买一件里的商品，点击图片或者商品名称，都无法跳转，完全看不到商品的具体信息。而如果退出后，去页面搜索这件商品，当你再次结账时，‘顺手买一件’的商品就变了！这也太不方便了”。消费者小米说。

不少消费者认为“顺手买一件”的价格应该更优惠，但实际上，不少商品的定价普遍高于直接购买价。比如100ml颐莲玻尿酸补水喷雾顺手价18.9元，直接购买价仅需14.9元；5ml的兰芝隔离小样顺手价为7.5元，原价7.5元；一盒fifi 8蛋白质巧克力顺手价15.9元，比原价高出6元。

有网友分享自己购买顺手拍的经历时说，“昨天买其他东西，在付款的时候看着顺手买是之前想尝试的这个身体乳，就顺手一起付款了，付款金额是19.9元。今天想点开确定一下买的是不是身体乳，结果点进去看到详细页面，发现实际才9.9元！瞬间感觉自己是妥妥的大冤种。”

北青报记者查看“顺手买一件”的用户协议，发现其中并没有对“顺手买一件”商品的定价做出明确规定。根据平台设置的“顺手买一件”活动规则，当消费者选购的商家商品订单总金额达到该商家设置的活动门槛，将有机会参与顺手买一件活动，可以以优惠价格换购商品，但这优惠价格究竟是否高于平台直接购买的价格，协议并没有给出明确说法。

维权难、体验差

实际上，“顺手买一件”的商品还存在以次充好、临期食品、缺斤短两等问题。

有顺手购买过补水喷雾的消费者评价表示“劣质产品”“过敏”“有股味道”；有顺手购买过蛋白质巧克力的消费者评价说“日期不好”“不划算”“过保一大半”；有顺手购买过封面标注一大袋大米的消费者表示“到手只有7两”。

还有用户表示，顺手买一件的商品质量差，还难以维权，购买体验不好。“网上买个自行车座垫，在快捷下单页面，有推荐顺手下单一把小车锁，就买了一个。买的时候没法点进详情页去仔细分析商品是否靠谱。结果质量很差，只有密码没有钥匙，锁坏了都没有备用的钥匙能打开。我去问客服，客服让去帮助里反馈，帮助里反馈完了，又让我去找客服。维权太难了。”最终，该消费者认为，这个价格为10元的小车锁，退货产生的运费可能都高于原价，只好作罢。

新模式应治理

对于电商平台的“顺手买一件”存在的诸多问题，网经社电子商务研究中心主任曹磊表示：“顺手买一件”推荐的商品不让消费者查看价格和详情，涉嫌侵害消费者知情权，应该督促整改。该功能虽然有利于商品推广，但平台的销售规则还不够完善，平台需要倾听消费者的心声，完善内容。“顺手买一件”一般都是低价商品，如果暗藏假冒伪劣商品，对于平台和消费者来说都不公平，甚至会造成“劣币驱逐良币”的现象。

互联网分析师信海光表示，消费者在电商平台可能是有目的的购物，但当买完目标商品要结账的时候，系统通过大数据按其以往购物偏好推送一些商品，消费者极可能顺手加到付款列表，这样就实现了营收的增加。因此这种模式短时间内就在多个电商平台流行起来。

不过，“顺手买一件”多是一些消费者只看价格而无需过多思考就能决策的商品，产品详情也不方便跳转查看，这就为部分店铺、商品价格造假、品质造假提供了空间。如果不及时进行治理，会影响消费者对平台的信任。

文/本报记者 温婧 实习记者 古扎丽努尔

统筹/余美英