全国爱眼日：眼干眼涩就是干眼症？读屏人请来了解一下

6月6日是第28个全国“爱眼日”。不少办公室白领需要长期盯着电脑，容易出现眼干眼涩等情况，怀疑自己得了干眼症。什么是干眼症？干眼症有哪些危害？在本期《一分钟养生课》上，同仁医院副院长魏文斌为广大网友讲解相关知识。

魏文斌表示，读屏人群出现眼睛干涩、磨、疼等情况，其实就是干眼症的症状。他说，眼泪是维持眼表正常生理的重要物质基础，帮角膜结膜获得营养，就像轴承表面加了一层润滑油。在读屏时，眨眼次数减少，眼表泪液挥发增多，就出现了干眼症的症状。

干眼症有哪些危害？魏文斌表示，轻度干眼症往往影响日常工作，有些人不得不放下工作，闭眼休息，或是用药物来缓解症状。轻度干眼症通过休息、药物治疗是很容易恢复的。

“但也有少部分人，由于各种原因，包括环境因素，自身一些疾病的因素，严重影响眼泪分泌，出现特别严重的干眼症状，甚至不得不停止工作。”魏文斌说。

魏文斌说，更严重者，因为长期眼表泪液减少影响新陈代谢，会引起眼表组织的纤维化，角膜新生血管继发角膜溃疡，甚至角膜溃疡穿孔。进而引起视力减退，甚至导致视功能丧失，可以致盲。

那么，如何预防干眼症？魏文斌表示，干眼症虽然是小病，但是和工作生活密切相关。在有轻度干眼症状时，要尽量休息，减缓用眼时间，配合药物治疗，做到及时康复。

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