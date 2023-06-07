海信激光显示刘显荣：健康大屏应具备三大标准

“科技向善是一种能力，显示科技向善，就是要用科技实力，打造让家长放心，让孩子实现用眼自由的健康大屏，让他们能够随心看、随心玩、随心学。”

6月6日，在第28个全国“爱眼日”来临之际，由人民网主办、人民在线承办的“2023人民健康大会·国民视觉健康论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“共同呵护明亮‘视’界 开启光明未来”为主题，来自政府主管部门的相关领导、眼科领域专家学者、眼健康企业代表等深入交流，共话青少年近视防控与全生命周期眼健康服务，共谋“十四五”时期我国眼健康事业高质量发展。

海信激光显示首席科学家刘显荣发表主旨演讲

海信激光显示首席科学家刘显荣在题为“显示向善，科技之光照亮美好视界”的主旨发言中介绍了视疲劳的两大核心原因：“光环境”和“短距离”。

刘显荣指出，优质的光可以促进多巴胺的分泌，激活眼底细胞中线粒体的功能，促进脉络膜血液循环，增加眼底供氧量。而光环境中的“短波蓝光、紫外线”以及眩光现象，可以说是视健康杀手。当我们近距离看屏幕尤其是看小屏幕的手机的时候，视力调节机制会长时间处于高度紧张状态，导致睫状肌的疲劳、痉挛，进而诱发视力问题。

那么，对视力友好的健康大屏设备应该是什么样子的呢？

光源纯净、亮度合理、超大尺寸是健康大屏“金标准”。

刘显荣认为，健康护眼大屏不应该一味地追求显示参数的“惊艳”，而是应该从用户舒适健康的观看体验角度出发，满足“光源纯净、亮度合理、超大尺寸”三个标准。

首先，光源要纯净。尽量避开对眼睛有害的短波蓝光和紫外线。

第二，亮度要合理。就像阳光，并不是越亮越好，越亮反倒会刺眼、灼眼。亮度太低也会加重视疲劳，眼睛最舒适的状态就像在暖阳下的树荫里，自然又柔和。

第三，屏幕足够大。屏幕尺寸越大，看起来越不费眼，同时大尺寸画面会增加观看距离，也会增加观看者的眼球活动频率，从而缓解眼睛疲劳。

刘显荣谈到，从光源角度，传统显示都是光线直射入眼睛，眼睛被动接触了非常多的光照。而激光电视区别于传统显示设备的光学成像方式，发出来的光线通过屏幕反射入眼，更加贴近于自然光，380尼特的亮度处于人眼观影最佳舒适区。另外，激光电视有效避开有害蓝光波段，真正做到0有害蓝光，长时间观看眼睛不会疲劳。

从屏幕角度，激光电视超大尺寸的屏幕即使远距离也能够清晰地看到画面，可防止目光长期注视在画面的某一个点上，导致眼睛酸胀疲劳。 激光电视采用的菲尼尔无源仿生屏，在强光下屏幕也不会像LED屏那样产生镜面反射，画面对比度高，画质更清晰。更重要是激光电视屏幕不用通电，不会发热，不含紫外线和红外光，真正做到0辐射。

“显示科技向善，是初心更是行动。作为激光显示技术全球引领者，用更领先的技术，做有情有温度的显示产品，为用户打造更舒适健康的观影体验，始终是我们坚守的底色和行动的内驱力。” 刘显荣说。