年轻人如何挑选“合适的米”？

“民以食为天”的理念一直贯穿着中国文化，而主粮则是饮食中不可或缺的一部分。随着90后、00后逐渐成为消费主力人群，主粮消费也发生了不少变化，品质、健康、生活节奏等因素开始成为影响消费者选择的关键因素。

主粮产量品质升级

年轻一代选择更精细

我国主粮供给稳定向好，随着数字化转型和加工技术升级，主粮生产工业化、优质化更进一步。数字农业试点等项目稳步推进，带动主粮产量稳步提升；光电精准识别、复配加择优等加工举措的应用，不仅让生产效率大幅提升，同时还保护了粮食的活性组分和营养物质，间接带动主粮品质升级。

主粮产量和品质的升级，也带动新世代年轻人的主粮消费观念发生转变。CBNData发布的报告显示，在对主粮相关话题的关注度上，安全性、营养升级、口感升级排在前三位。而随着上下游渠道升级迭代、主粮线上消费风起，人们也可以通过商品详情、品牌手册、直播带货等形式，便捷地找到符合自身需求的主粮。

TMIC数据显示，在线上主粮消费品类中，食用油和大米占比最高，其次是面粉、玉米和杂粮，这印证了当下国民的主食偏好。从消费人群来看，虽然目前线上主粮消费人群以30岁以上和低线城市人群为主，但从人群构成上，居住在高线城市的30岁以下高消费人群占比正在增长，他们正成为改变主粮消费结构不可忽视的力量。

健康理念盛行

杂粮大行其道

随着生活品质提升，国人对大米有了更多期待。虽然当下精白米依然更受大众偏爱，但口感更软糯、营养成分更高的胚芽米也开始受到关注。调研显示，营养成分成为胚芽米吸引95后的关键，而对90后而言，软糯的口感也是重要的影响因素。

健康理念盛行下，消费者对米面油的选择也发生了转变。TMIC数据显示，主粮购买人数增速方面，杂粮比整体主粮高出不止一倍。营养配比的月子粥、控糖的杂粮粥、降低心血管负担的糙米饭涌现，预示着杂粮需求愈发细分。杂粮在降低心血管疾病风险、升糖指数低等方面相较其他主粮更有益于健康，线上消费增长更为突出；从搜索上看，消费者的需求也逐步细分，不仅是煮粥、做杂粮饮品，还会关注到杂粮的具体种类，以及孕妇等特殊人群的需求。

与此同时，除了泛面粉品类词外，聚焦面粉具体谷物的关键词正在受到关注，尤其是更加健康的全麦、荞麦粉、玉米面粉；90后、00后更容易被高纤低脂的优势所吸引而去购买小麦粉、玉米粉、荞麦粉。

在面粉和食用油类目，花生油、玉米油、菜籽油仍是食用油消费的主流，但稻米油、小茶油等新兴油种依靠其独特的营养元素吸引了更多年轻消费者。95后更看重它们和冷餐饮食习惯的适配度，而90后消费者更关注其带来易消化、预防慢性病等功效型特质。

煮粥、炒饭各有专长

挑选“合适的米”做足功课

哪些产地、种类的大米分别更适合煮粥、炒饭、焖煲仔饭？年轻人对主粮的研究，拿出了研究化妆品成分时的劲头。在挑选大米时，90后消费者做足了功课，黑龙江大米为代表的北方大米仍是多数人的第一选择。但随着对于大米消费需求的提升，他们对于不同产地种类大米的口感更加了解，会根据不同的烹饪需求进行选择。

居家烘焙和烹饪面点成为当下年轻人群中流行的生活方式，热衷烘焙和面点的年轻人，甚至推动了面粉品类革新。蛋糕有奶油粉、蛋糕预拌粉、蓬松粉、面包粉；中式面点有肠粉专用粉、豌豆粉凉粉、小酥肉专用粉、果蔬饺子粉等，更有产品直接将“合理配比”“轻松打发”等关键词作为卖点，精准击中年轻人喜好。

对于油类的选择，超半数消费者会根据烹饪方式选择油种，85后、90后和95后人群更为讲究;热烹调和冷食类的用油选择差异最为显著。

鲜食主粮成为品质选择

即食米饭等创意

满足快节奏生活

在主粮健康化、精细化大趋势下，越来越多品牌推出创新产品，鲜米和鲜食玉米便是其中代表。得益于供应链和锁鲜技术的革新，生产日期更近、存储时间更短的鲜食主粮成了他们的品质选择。

作为国人餐桌上最常见的每日主食，新鲜度是消费者在选购大米时的首要关注点，也是口感和健康的重要保障。调研显示，绝大部分消费者通常会选择购买生产日期三个月内的大米。有大米品牌推出了冰箱保鲜、一次一包、米卡等销售形式，提供营养丰富、“现碾现吃”的鲜米。

鲜食玉米则是通过真空包装等技术锁定玉米刚摘下时的形态及口感，锁住香气、甜味与水分。年轻人被其优越的口感和新鲜度“打动”，使得这一品类近年来销售额占比逐年上升。

同时，新式包装正逐渐摆脱消费者对主粮产品包装“无聊、不好看”的固有偏见，通过实用性的主体形式加入IP跨域联名或原创设计等创意设计，让“送米”重新成为了年轻人之间的“礼尚往来”。而简化了煮米过程的即食米饭，更符合年轻人的快节奏生活。

此外，作为现实版“开心农场”，“认养农场”这种模式契合了当代人想要体验田园生活，享受种植和采摘乐趣，以及喜欢绿色有机食物的需求。在给予消费者乐趣与健康食品的同时，也能配合当地文旅产业，打造富有特色的体验经济。