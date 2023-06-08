益生菌到底是治便秘还是治腹泻？

2023年5月29日是第19个“世界肠道健康日”。肠道是人体重要的消化器官，更是营养吸收最重要、最关键的器官，人体所需的营养物质中有99%从肠道吸收，关爱肠道，健康“肠”寿。我们的肠道里，生存着数以万亿计的微生物群，它们有的是长期居住的有益菌；有的是在肠道微生态被破坏的时候，会搞破坏的条件致病菌；有的是因为别的原因入侵路过的致病菌。这些肠道微生物，尤其是有益微生物，以及它们产生的代谢产物，时刻在调节和影响我们的健康，包括消化健康、免疫健康、代谢健康和骨骼健康等。

不过说起益生菌，大部分人其实还是一知半解，甚至产生不少误解和疑问，比如“不是说益生菌是治便秘的吗？怎么还能治腹泻呢？”“会不会我吃错了益生菌，反而腹泻变得严重了？”那么，你是否也有这个疑惑：益生菌到底是治腹泻还是治便秘的呢？这两者难道不是截然相反、矛盾对立的吗？今天咱们就来仔细从头捋一捋：

市面上的益生菌产品都属于食品而非药品

只能缓解不能治疗

相信不少人都有类似经历：感觉肠胃特别娇气，只要一在外面吃饭，就会拉肚子。如果有了这种感觉，相信许多人也试过各种方法，其中益生菌相关产品肯定是被“安利”最多的一种。益生菌虽然在食品界算是一个比较新的品类，但现在可是当仁不让的“大红大紫”，许多人也开始对益生菌有了一定的认识。

首先要明确，市面上的益生菌产品，都属于普通食品或者保健食品范畴，不是药物，也不能代替药物治疗疾病。所以接下来我们在回答问题的时候不能说“治便秘或者腹泻”，我们需要表达更精确一点：益生菌真的可以缓解便秘和腹泻吗?

益生菌不是针对“便秘”或者“腹泻”起作用

而是改善肠道菌群平衡

许多科学证据表明，某些益生菌菌株在研究中显示出缓解便秘的作用；同时，某些益生菌菌株缓解腹泻的研究证据也很多。益生菌并不是针对“便秘”或者“腹泻”的症状来起作用。它对“便秘”或者“腹泻”的缓解，是通过改善肠道菌群平衡，恢复和维持正常的肠道功能来起作用的。肠道功能正常了，便秘和腹泻这些常见的肠道问题也就能随之消失。因此，从机理上讲，益生菌同时有改善便秘和腹泻的作用，并不矛盾。

比如，益生菌可以促进结肠发酵。在遇到腹泻的情况时，发酵产物可以降低肠道 pH 值，抑制病原菌增殖，改善病原菌感染引起的腹泻。在遇到便秘时，发酵产物改变肠道渗透压，增加肠道水分，从而软化粪便和增加粪便体积，改善便秘。

不过，“缓解便秘或者腹泻”只是益生菌可能的功能之一，并不是所有的益生菌都有这个功能。是否同时具备“缓解便秘或者腹泻”的功能，就需要具体地去看益生菌菌种了，看看这个菌株是否有临床证据，是否经过了临床研究证实。

不能只依靠菌种数和活菌数

来判断益生菌产品的好坏

首先要看“菌株”。大家经常听到益生菌有这样那样的功能，似乎是个“全能选手”，但其实这只是个总称。具体要实现什么功能，要去挑选具体的、有相应临床研究证实这个功能的菌株。

其次，不要盲目比较益生菌产品的益生菌数量。不同菌株的产品在不同的功能应用上所需要的起效量是不一样的，不能只简单依靠菌种数和活菌数来判断产品的好坏。只要这个产品的菌种组成和添加量有足够的科学证据，尤其是有临床实验数据的支持，就是好的。相反，如果没有科学证据支持，活菌数再高也不是好的益生菌产品。

从加工到运输一系列流程

都有可能影响益生菌产品质量

益生菌产品往往还含有益生菌菌株之外的辅料，而且益生菌产品的生产加工、包装、运输和储存等对于产品的质量都有影响。建议通过阅读产品标签、查看产品中所含的菌株(菌株要有菌株号)类型和含量信息、产地和厂家信息、储存条件和使用注意事项等。

最后还要提醒大家的是，服用益生菌并不是改善肠道健康的唯一方法。在合理膳食均衡营养的基础上，注意多吃蔬菜、水果和全谷类，同时规律生活、适量运动、充足睡眠、保持愉悦的心情，都是维护肠道健康的重要因素。

文/吴佳（注册营养师）