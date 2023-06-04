全国爱眼日：小孩子近视了能治好吗？这些防护要点请知悉

6月6日是第28个全国“爱眼日”。不少家长反映，孩子年纪小，近视了能治好吗？如何尽量避免近视快速进展？在本期《一分钟养生课》上，北京大学人民医院眼视光中心主任医师王凯为广大网友讲解相关知识。

王凯说，一般来说，刚出生时，大家都是远视眼。幼儿园阶段，一般会有正1.50-正2.00左右的远视储备。由于近距离用眼强度增加，会导致远视储备消失速度过快，使得在后续发育过程中逐渐向近视眼过渡。

他进一步说，儿童青少年的眼球发育没有完全定型。在发育过程中，视网膜会不断寻找正确焦点，并调整眼球的生长方向。如果眼睛总是看向近处，眼球就会认为，焦点在视网膜之后，从而不断寻找焦点位置，最终导致近视眼的发生和不断加深。

“绝大多数青少年的真性近视是不可逆转的。”王凯强调。

那么，如果已经出现了真性近视，如何尽量避免快速进展？王凯表示，首先，养成良好的用眼习惯，每天进行2个小时以上户外活动；

其次，运用临床控制近视的方法，第一种是通过光学手段控制，例如使用角膜塑形镜、离焦软镜、离焦框架眼镜等，从一定程度上延缓近视加深。第二种是通过药物手段控制，低浓度阿托品目前是可在临床中应用的、唯一一种能够有效抑制近视增长的药物，可以在医生的指导下使用；

最后，尽可能减少近距离用眼的时间和强度，从源头上抑制近视增长。

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