全国爱眼日：预防儿童青少年近视 从保持适度远视储备开始

2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”。近年来，儿童青少年近视防控工作已成为学校、社会和家庭以及各级政府共同关注的焦点。四川省医学科学院·四川省人民医院眼科主任医师吴峥峥在接受人民网记者采访时表示，儿童期保持适度的远视储备，有助于预防近视。

吴峥峥介绍，新生儿出生后眼球为远视状态，这种生理性远视称为远视储备。随着生长发育，儿童青少年眼球的远视度数逐渐降低，比较理想的情况是儿童到12岁后才由远视眼发育成正视眼。

“现在很多孩子过早出现了近视，就是将远视储备过早地消耗掉了。”吴峥峥说，长时间过度近距离用眼、户外活动缺乏、饮食不均衡等都是过度消耗远视储备的不良生活习惯。在远视储备消耗殆尽的情况下，眼球继续变长，就会变成近视。

“一定程度的远视储备是合理的，但远视储备并不是越多越好，过多的远视储备更可能成为病理性的远视性屈光不正，从而影响孩子视功能正常发育。”吴峥峥表示，6岁学龄儿童的远视储备平均为+1.38D，随后远视储备逐年减少，12岁时进入正视眼的屈光度数范围，15岁时约为+0.31D。如果家长担心孩子的远视储备情况，建议向专业的眼科医生进行咨询。

“如果孩子需要将书本等放得很近才能看清；经常眨眼、眯着眼睛看东西；或者看不清楚黑板和远处物体，就可能是存在近视的问题。”吴峥峥提示，家长应当每年定期带孩子去医院进行视力和视功能检测，以确定是否存在近视和中枢视觉缺损等问题。

如何帮助孩子保持适度的远视储备，预防近视呢？吴峥峥给出以下几点建议：

1.培养良好用眼习惯：保持正确的坐姿、适宜的阅读距离和光线条件。近距离作业每30分钟休息10至15分钟；阅读距离不宜过近，应保持在30至35厘米。

2.增加户外活动时间：户外活动可以有效降低近视的发生率。儿童青少年应坚持户外运动，建议每天至少在户外活动2小时。

3.控制电子产品使用时间：建议儿童青少年每次使用电子产品不超过30分钟，每天总使用时间不超过2小时。

4.定期进行眼部检查：定期进行眼部视力和视觉功能检查，避免近视等眼部问题加重。