居家养老空间改造成为新趋势

从老年人居住房屋建造年代来看，近六成老年人住宅建成时间在2000年以前，房龄超过20年。根据《2023中国居家养老空间消费趋势洞察》，上下楼不方便、缺乏警报装置、扶手等必要安全设施是老年人自住房主要的不适老问题。

超七成受访者倾向小规模改造或购买适老化家具、家电等居家产品进行改善，大规模翻新改造意向人群不足两成。淘系居家养老空间市场商品数持续增长，目前总数已超40万，全方位覆盖厨房、卫生间、卧室、客厅、阳台等居家空间。

适老化改造提升居家养老体验

调查显示，居家养老空间相关商品消费群体以25至49岁为主，人群占比达75%；除子女消费外，近两年来，中老年自我改善消费心智日渐养成，50岁以上人群规模复合增长超10%，60岁以上人群规模复合增长超16%。

子女普遍担心由于自身工作、家庭原因导致照顾老人的时间和人手不够，43%受访子女认为，改善居住环境是保障爸妈老年生活质量的重要途径之一。

当前家居空间适老化的认知度较高，但行动率偏低。子女更多是在发现衰老给爸妈带来的各项问题后进行改善；中老年人则是在发生安全意外情况、感受到居家生活的诸多不便后，选择适老化改造来提升居家养老体验。

不同空间所承载的需求存在差异，安全需求在各个空间均较为重要。其中，卫生间、厨房、阳台安全需求等级相对更高；便捷诉求更多在入户及玄关、卫生间和餐厨空间；享乐悦己需求更多集中在客厅和阳台，照护需求则更多集中在卧室空间。

居家养老空间产品

有五大流行趋势

目前，居家养老空间产品有五大流行趋势，分别是安全、便利、健康、照护、悦己。

【安全】

消费者对居家养老空间安全保障方式选择一般有三种，分别是：加装安全保护措施、加强安全监护措施、隐患区域空间改造。

浴室安全相关产品多集中在浴室扶手、防滑垫、防滑拖鞋等防护产品，随着适老无障碍认知普及，长条形地漏提升排水速度，配合折叠浴帘打造 无障碍浴室空间。考虑到老人生理机能退化，坐式淋浴器需求迎来快速增长。此外，淋浴椅、防滑涂料当前市场热度上升，但商品供给数量偏少。

近两年，安全监护类产品火热，当前市场份额集中在智能可视门铃上，结合当前市场供给和需求趋势来看，老人看护摄像头、 燃气报警器、老人呼叫报警器需求增长超30%，且当前供给量相对较少。

【便利】

在提升老人居家便利性选择上，人们更倾向选择具备助行、助起、助取物等功能辅助类产品。基于老年人生理机能退化现状，助取物、助支撑、助视、助起均有较大消费诉求。适老助起用具、电动升降拉篮当前购买需求快速增长。

【健康】

近三年来，消费者对于家庭健康管理需求迫切上升，健康检测、睡眠健康、健康护理类产品搜索快速增长。

科技智能化的发展，为居家健康检测提供更多可能。智能尿液检测马桶帮助老人实现居家常规检测和疾病预警，单价3000至5000元区间，以及8000元以上科技产品需求显著。

老年人对于睡眠质量消费关注度日益高涨，助眠枕、空气纤维床垫热度较高，助眠枕需求持续增长。其次，空气纤维床垫、老人颈椎枕需求快速增长，但可选择的产品偏少。

健康护理类商品兼具理疗和保健功能，能有效提升老年人的生活质量。针对老年人高发的膝关节炎，护膝用品能有效缓解老寒腿的疼痛，单价在200至500元区间，自带加热、按摩的护膝用品消费需求增长显著。

【悦己】

当前市场供给更多集中在安全类、便捷类产品，老年人的悦己需求和情感需求值得关注。

悦己市场供给品类相对单一，多集中在躺椅、摇椅品类。近两年来，智能恒温花洒、智能床、智能床垫、助起功能沙发需求暴涨，但市场供给数量偏低。

结合老年人的兴趣娱乐，能够让老年人以更低的学习门槛获取智能娱乐体验、并且能够和远方亲戚朋友实时互动的老人陪伴机器人需求暴涨，围绕老年人生理、心理定制的需求产品迅速获得一致好评。

【照护】

老龄化背景下，我国失能老人数量持续增加，受访者中，97%失能老人都在家中被照护。助行、助移位，助浴，助厕是受访者反馈的TOP3功能诉求。

近三年失能照护类居家产品供需均在提升。其中，主打综合性的适老电动床销售体量最大，并且呈现出智能与多功能升级的转变；老人重力球防呛杯兼具保温、防呛、防漏功能，单价50至100元区间是当前主流价位段；此外，便收纳的充气式助浴床需求显著。