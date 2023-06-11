海内外专家厦门共探消化医学最新进展

“台湾和大陆消化医学界都在从事比较尖端的研究，如AI研究。”台湾消化系内视镜医学会理事长邱正堂教授10日在接受中新社记者采访时称，“我们通过沟通交流，互相学习，能为医学进步带来更多希望。”

当天，第十一届海峡两岸消化论坛暨世界华人消化高峰论坛在厦门启幕，来自海峡两岸暨港澳地区以及海外消化医学领域的知名专家齐聚鹭岛，多角度、深层次探讨消化医学最新进展。

本届论坛为期3天，设1个主会场、14个分会场，涵盖院士报告在内的精彩学术报告共166场。其内容涉及肠道微生态与智能内镜、炎症性肠病、消化道肿瘤早诊早治、肝病、胆胰疾病、消化及消化内镜护理等前沿领域。

中国工程院院士樊代明、厦门市副市长廖华生、厦门大学副校长周大旺、厦门市卫健委主任姚冠华、海峡两岸医药卫生交流协会副会长田伟、中华医学会肝病学分会主委徐小元教授、中国医师协会消化医师分会会长张澍田教授、台湾消化系内视镜医学会理事长邱正堂教授、刘润皇教授等出席开幕式或线上致辞。

樊代明称，海峡两岸消化论坛很精彩，在于把海峡两岸专家同道进行整合，把国内消化界同仁与世界华人进行整合，多方力量整合促进学科相互交叉和发展。

“当前，我们消化学界充满了机会，但是也充满了挑战。我们要为人类的整体健康发力，消化学界应该走在前头。”樊代明说。

台湾前十大癌症里面，消化相关肿瘤占据六席。在大陆，消化疾病也很常见，疾病谱和台湾有相似的地方，比如肠癌发病明显增多。邱正堂称，这方面医学研究发展非常重要，要跟世界保持同步；未来中国消化医学要进步，打好基础很重要。

香港消化内镜学会主席刘润皇教授基本上每年都与内地医学同道进行交流，彼此也有很多合作。他说，这些年来，他真切感受到内地医学发展很快，有些城市消化内镜技术已达到国际先进水平，一些高水平的论文陆续在顶级期刊发表，自主研发的医疗产品越来越多。

厦大附属中山医院消化内科在肠道微生态、医学人工智能与重大消化疾病防治等领域处于国内先进水平，先后斩获10余项国家级基地认证。海峡两岸医药交流协会消化病学分会主委、厦大附属中山医院副院长任建林教授说，智能化三维高分辨肠道内窥成像系统开发与临床转化研究，是一项解决科学研究和临床实践的“卡脖子”工程，厦大附属中山医院消化团队正在全力推进这项工程。

高雄医学大学副校长吴登强教授对记者表示，这次恢复线下交流，“温度”确实不一样。本届论坛特别设立青年论坛，两岸青年人才的论文质量、演讲水平已不输年长者，“希望未来他们能在各自的领域独领风骚，将两岸医学交流传承下去”。

本届论坛向为海峡两岸消化交流作出卓越贡献的专家颁发了“海峡消化杰出贡献奖”，致敬前辈，传承赓续，继往开来。

海峡两岸消化论坛2007年创立于厦门，历经11届，其中在厦门举办6届，持续开展两岸消化病学基础与临床研究，促进两岸医学交流合作，增进两岸人民健康福祉。 (杨伏山 石青青 黄冉)