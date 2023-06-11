非遗“点亮”民众生活 上海各处古意浓浓

非遗市集、在线与传承人共同沉浸式游园……2023年“文化和自然遗产日”，上海各区以不同的形式让非遗“点亮”生活，让文物“活”起来；各方探索开展多种沉浸式非遗体验，带人们在“十二时辰”中充分感受非遗魅力。

10日，来自中国各地的20多位非遗项目传承人在静安区文化馆举行主题沙龙。“非遗二代”“非遗三代”与动画、漫画、游戏、潮流玩具等不同领域的年轻艺术家、团队开展联合创作。双方自由组队，以龙年为主题进行创作，传统文化与时尚潮流融合出别具特色的新花样。

在上海中心城区黄浦区，黄浦区文化和旅游局发布了“考古黄浦年轮”标志。该标志取该区地理范围为造型轮廓，融入树木年轮纹理元素，以红、蓝、绿三色分别代表红色文化、海派文化、江南文化，搭配象征黄浦的主题色，清新淡雅，给人轻松愉悦的感觉。

据介绍，黄浦虽然是上海面积最小的区，但区域内的不可移动文物数量在全上海的占比却近六分之一，分布密度为全市最高。近年来，该区推出“海派城市考古”，希望借鉴传统考古范畴“价值发现”功能，让文物“活起来”，成为触发历史记忆、焕发时代新生的重要途径。

在郊区嘉定，百年古园——古猗园内，江南丝竹、评弹、上海说唱等轮番上演。鸢飞鱼跃轩内，江南丝竹悦耳动听；白鹤亭内，黄渡沪书娓娓道来“白鹤南翔”的传说……徜徉亭台楼阁间，游人们可以沉浸式感受徐行武术、马陆蔑竹、顾家纸绣等传统文化之美。南门香樟林内的非遗市集热闹非凡：娄塘塌饼、长兴楼面点、华亭十月白香气四溢，让人垂涎欲滴；海派花丝镶嵌、形随心动的海派雕塑瓷制作等让人目不转睛。当日，直播互动游园体验活动同步展开，民众线上与传承人共享沉浸式游园“移步换景”之美。

据悉，上海古猗园是沪上首家“非遗主题公园”，也是上海市文物保护单位，当天开放的公园社会文物鉴定点吸引了众多民间收藏者。在古猗园的鸳鸯厅内，上海博物馆、上海市文物交流中心、上海钱币学会等的专家们与收藏爱好者分享收藏经验、交流鉴赏知识。