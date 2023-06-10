儿童减重应注重科学方法

随着社会经济的发展，无论是发达国家，还是发展中国家，儿童及成年人超重肥胖率均呈现迅速增长趋势，这已成为突出的公共卫生问题。

20世纪80年代，我国儿童的肥胖率处于一个较低的水平，还没有形成流行趋势。进入21世纪后，我国儿童超重肥胖率增长速度加快。《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》指出，2012年，6~17岁儿童超重率和肥胖率分别为9.6%和6.4%。《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》显示，当前我国6~17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%。

《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》显示，中国农村6~17岁儿童青少年超重率为9.5%，肥胖率为5.9%。农村6岁以下儿童超重率为6.7%，肥胖率为3.7%。

农村“小胖墩”的出现，主要是农村生活条件日益改善，孩子在家中被视为“掌上明珠”和“心肝宝贝”，吃穿用一切皆被满足。尤其是在日常饮食方面没有合理引导和教育。加之农村许多父母外出务工，往往会把孩子留给老人看管，经历过“穷日子”和“苦日子”的老人，对孩子也毫不吝惜，让孩子无节制地进食，零食更是随便吃，忽视了健康饮食行为的培养。

传统观念认为，把孩子养胖象征着健康、富足，却不知道胖是疾病的危险因素。儿童肥胖的健康危险可持续至成年，这不仅对儿童当前及成年后的心血管系统、内分泌系统、呼吸系统和消化系统带来危害，还会影响他们的运动能力及骨骼发育，对行为、认知及智力产生不良影响。

儿童肥胖，不仅是健康隐患更是经济负担。2002年，我国成人超重肥胖率达到29.9%，所致直接经济花费为211亿元。据此推算，到2030年，由超重肥胖所导致的成人肥胖相关慢性病的直接经济花费将增至490亿元。尽管目前我国缺乏有关儿童肥胖的经济负担的研究，但从成人的研究结果可以推测，儿童期肥胖及成年后的健康风险同样会带来更为巨大的经济负担。

抓住时机、采取行动，不仅能遏制青少年儿童肥胖的快速发展，还有助于成年人肥胖及相关慢性病的防控。所以，有必要将青少年儿童肥胖纳入全生命周期健康管理，采取针对性举措。

儿童肥胖产生的直接诱因是不健康行为，背后则是不科学的教育理念。综观肥胖的孩子，大多出现于那些对运动重视不够、饮食行为不健康，以及父母没有做好示范的家庭。而要遏制“小胖墩”现象，应先从家庭层面做起。重视运动，将之放在与智育、德育同等重要的位置，引导孩子从小养成爱运动的好习惯，有一项或几项热爱的体育项目，并从中找到成就感。

对已经超重肥胖的儿童，要以保证其正常生长发育、保持体重适宜增长、增进身心健康为目标，应加强健康生活技能培养，矫正不健康行为，帮助他们采用科学的方法控制体重的过度增长。目前公认的儿童肥胖的管理方案主要包括合理膳食、适量身体活动、行为矫正。对于肥胖儿童和青少年减重膳食三大营养素比例建议：碳水化合物50%~60%，脂肪20%~30%，蛋白质15%~25%。限制能量平衡膳食，在目标能量摄入基础上每日减少能量摄入500~1000卡路里，或摄入量减少1/3总能量，其中碳水化合物占每日总能量的55%~60%，脂肪占每日总能量的25%~30%。高蛋白膳食，指每日蛋白质摄入量超过每日总能量的20%或1.5g/（公斤·天），但不超过每日总能量的30%或＞2.0g/（公斤·天）的膳食模式。

需要注意的是，减重过程应该是渐进的，尤其是对于儿童，不宜采取过激的方法。药物或手术治疗一定在必要时再考虑，且必须由专业儿科机构中对该年龄段有丰富处方经验的多学科小组执行。重要的是保持均衡的饮食和适量的身体活动，以促进健康的减重和维持身体的良好状态。对于特殊情况或有慢性疾病的儿童，建议在医生的指导下进行减重计划。（记者田雅婷）