全国爱眼日：人人都能做近视手术吗？眼科专家答疑

6月6日是第28个全国“爱眼日”。近视手术的原理是什么？人人都能做近视手术吗？在本期《一分钟养生课》上，国家眼部疾病临床医学研究中心主任吕帆为广大网友讲解相关知识。

通过近视手术可以矫正视力，为什么还要花费精力预防近视？对此，吕帆表示，近视手术的原理并不是治好近视，而是把近视要矫正的这一部分度数做到了角膜上或晶状体上，也就是把镜片放入晶状体前面，属于光学矫正。所以，近视防控的其它诸多措施都不能错过，要继续执行。

那么，人人都能做近视手术吗？吕帆介绍，近视手术分为两大类，一类是做在角膜上，叫作“角膜屈光手术”，还有一种是做在眼内，叫作“眼内屈光手术”。大部分学生的近视度数属于低中度，总体上说，这类人群适合做屈光手术。

“但不是人人都适合近视手术。因为近视度数的高低，自身角膜厚度的承受能力，瞳孔的大小，以及自身是否是疤痕体质等情况，需要进行评估。”吕帆建议，在做近视手术之前，一定要做一次全面的眼科检测，以判断是否适合手术、以及适合什么样的手术。

就日常护眼，吕帆提倡，合理控制学习时间、学习强度，科学选择阅读视屏；加强户外活动，尤其是低年龄的学生人群，多运动，多到户外去；在平时，日常饮食要注意营养平衡。

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