国家医保局：社会监督对打击欺诈骗保的作用日益显著

人民网北京6月9日电 （记者杨迪）6月9日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍加强医疗保障基金使用常态化监管有关情况。

国家医保局基金监管司司长蒋成嘉在会上介绍，国家医保局成立以来，始终把维护医保基金安全作为首要任务，不断探索创新监管方式，积极鼓励和支持社会各界参与基金监管。2018年11月，国家医保局会同财政部联合印发了《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》，以下简称《原奖励办法》，建立起对举报欺诈骗保进行奖励的制度。

他指出，随着我国打击欺诈骗保力度的持续加大，明目张胆的骗保行为得到有效遏制，部分骗保行为由台前转向幕后，逐渐向专业化、团伙化、区域化违规行为转变。医保领域违法违规问题，手段更加隐蔽、造假更加专业、形式更加多样。这种情况下，仅仅依靠医保部门单方面的力量，很难发现这些“穿上隐身衣”，“躲进青纱帐”的变异骗保行为。

蒋成嘉介绍，为进一步调动群众举报的积极性，扩大群众举报范围，持续强化社会监督对打击欺诈骗保的重要作用，切实织密基金监管网，有效构建社会共治格局。2022年下半年，国家医保局联合财政部根据相关法律法规，结合各地举报奖励工作实际情况，又对《原奖励办法》进行了修订，进一步明确了举报奖励制度的目的、依据、适用范围，以及奖励的原则、条件、标准、发放、领取、兑付、收回等内容，把奖励最高金额由10万元提高至20万元，并设置了最低200元的奖励金额下限。当然前提是举报行为要查实。

蒋成嘉表示，举报奖励制度在发动社会力量参与基金监管、维护医保基金安全方面发挥了积极重要作用。目前，全国大多数省份均建立了举报奖励制度，促进了政府监管和社会监督的良性互动，营造了基金监管社会共治、共享的良好氛围，广大群众监督意识不断提升，积极参与医保基金监管，各地举报奖励人次、奖励发放金额、查处违规金额逐年增加，社会监督对打击欺诈骗保的作用日益显著。