吉林省消费者协会：选购婴幼儿服装应注意这四点

人民网北京6月9日电 （记者崔元苑）婴幼儿针织内衣作为婴幼儿的贴身衣物，其产品质量安全应格外受到关注。据吉林省消费者协会官网消息，为了解各类市场上婴幼儿针织内衣的质量状况，引导科学理性消费，吉林省消费者协会对20款（其中实体店铺购买10款样品，电商平台购买10款样品）、共20个品牌的婴幼儿针织内衣开展了比较试验。

据了解，本次比较试验对样品的纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐酸、碱汗渍色牢度、耐干、湿摩擦色牢度、含氯苯酚等项目进行测试。测试结果显示，本次比较试验20款婴幼儿针织内衣样品相关测试项目均达到相关标准要求。

吉林省消费者协会提醒消费者，处于婴幼儿时期的孩子皮肤娇嫩、敏感，挑选服装时无法准确表达自己的感受，需要家长格外用心，注重婴幼儿服装的安全、健康、舒适性能。在选购相关商品时应尽量选择在正规的经营场所购买有较好信誉的品牌，购买时要索要发票、留存购物凭证，出现质量问题时可作为消费维权的重要凭证。

为此，吉林省消费者协会建议选用婴幼儿服装时注意以下几点：

一查标识：婴幼儿针织内衣使用说明（标识）应标明制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、纤维成分及含量、洗涤维护方法、执行的产品标准等信息，标明“婴幼儿用品”字样。对于缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应置于不与皮肤直接接触的位置。

二看质地：注意婴幼儿针织内衣面料及辅料的质量，婴幼儿服装最好选购全部或大部分为天然纤维（如棉）的产品，服装上应无明显织疵及污渍，尽量选择浅色、小图案的服装。

三重安全：婴幼儿针织内衣头部和颈部不应有任何绳带，其他类别带子、绳子不宜过长，避免造成勒伤、缠绊等事故。婴幼儿针织内衣上所用的附件应能抵抗一定强度的拉伸破坏力，且不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘，以免划伤婴幼儿。

四闻气味：购买婴幼儿针织内衣时应检查是否有刺激性味道或其他异味，如有刺鼻异味，则不要购买，以免因化学物质超标影响婴幼儿身体健康。使用前应该先洗涤一下，晒一晒，可以为孩子的健康多一道防守。

最后提醒消费者，在电商或直播平台购买婴幼儿服装时要保持理性，注意查看产品的纤维成分、检测报告等信息，并根据介绍的尺寸选择合适的尺码，多与商家沟通，避免因尺码不符造成的退换货情况。收到商品一定要仔细查看标识信息，并及时试穿，确认符合需求。