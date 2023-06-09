江苏省消保委：618消费要货比三家、按需购买、理性购物、安全消费

人民网北京6月9日电 （记者崔元苑）618临近，各大电商平台也开始了各种促销活动，消费者如何进行选择，又有哪些需要注意呢？据江苏省消保委消息，根据既往消费投诉情况分析，促销期间的消费问题主要集中在商品质量、虚假宣传、物流配送等方面。为此提醒消费者，消费时要货比三家、按需购买、理性购物、安全消费。

正规平台有保障、微商代购要警惕

消费者在网购时要注意选择在成熟正规的电商平台官网上购买，不要轻易点击来源不明的网页链接。在平台选购商品时除了价格，也要关注店铺是否值得信赖，可以从经营时间、消费者口碑、信誉等级等方面判断。微信、QQ等社交媒体上的商家或代购缺乏第三方平台作为保障，商家资质、地址等信息无法确认，存在较大的消费安全隐患，发生消费纠纷后难以维权，消费者对此类交易一定要警惕。

促销活动套路多，摸清底细赢实惠

拼购、预售、 满减、红包、优惠券让消费者目不暇接，但里面的套路可不少。例如红包优惠券的使用常常暗藏门槛，消费者在领取使用各类红包时，要提前了解清楚其使用条件，付款前要核对是否与自己计算的优惠价格一致，避免出现不能叠加使用、降价存在限额导致“满减不减”等情况。消费者还要关注商品的历史价格，防止商家“先涨后降”。

直播带货人气旺、下单之前多思量

建议消费者尽量在正规直播带货平台购买商品，同时要认真查看经营者在直播平台的资质信息公示情况，购买商品时不能迷信主播的口头宣传介绍，要从信誉度、成交记录、评价详情等多方面对商品进行评估。

面对低价不冲动、理性消费莫跟风

为了刺激消费，平台商家往往会推出各种优惠活动或官方直播吸引消费者选购，不少消费者在比较、选购、凑单的过程中迷失，为“优惠”而购物，为“省钱”而凑单，购买了超过实际使用需求量的商品。建议消费者在购物前提前拟定购物清单，列出所需商品；购物时依据清单挑选商品，避免冲动消费；购买后发现自己囤货过多，可在商品不影响二次销售的情况下，及时向商家提出退货，避免发生浪费。

节日物流压力大、收货细节要确认

618期间订单暴涨，给商家发货和物流送货都带来了一定的压力，延迟发货、错误发货、快递丢失等问题出现概率提高，消费者要提前做好心理准备，避免购买急于使用或保质期较短的商品。网购时提前与商家就发货时间、发货地点、退还货方式、运费险等信息做好确认，收货时最好当场查验商品，如发现外包装破损、实物与宣传有出入、质量存在瑕疵等问题，要尽快联系商家进行退换货。对未能按时送达的货物，消费者要留意交易系统自动确认收货时间，及时联系卖家延长收货时间。

防范意识要树立，防诈防骗保财产

消费者还应树立防范意识，对当前互联网上以各种理由要求消费者添加所谓“官方客服”微信并进行转账的来电、广告或短信保持警惕。网购时要通过平台官方支付渠道交易才有保障，不要直接私下转账或扫描来路不明的二维码付款，不要随意点击商家发送的链接。此外，消费者还要注意保护个人信息安全，不轻易将身份证号、银行卡号、手机号、验证码等透露给他人，防止信息遭到不法分子利用。

最后，消保委提醒消费者不能轻信商家的口头承诺，注意留存好相关交易证据。在发生消费纠纷时，可以先同商家以及购物平台协商处理，如果协商不成，要及时向有关部门投诉，维护自己的合法权益。