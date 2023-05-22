北京：创新居家养老服务年内覆盖核心区

预计“十四五”末，本市老年人口将达517万，人口老龄化水平将达到24%，从轻度老龄化迈入中度老龄化。老龄事业是民生保障的重要内容，是社会治理体系建设的重要组成部分。面对人口老龄化的大背景，从推动“创新完善养老服务模式”试点进一步扩大，着力搭建全市统一规范的综合为老服务平台，到做好失能失智老年人照护，建设社区养老服务驿站，发展养老助餐点……近年来，聚焦养老问题，北京密集出台政策，完善相关措施，结合养老服务需求的变化，用高质量的养老服务供给，保证老年人“老有所养”。

“十四五”末本市人口老龄化水平将达24%

人口老龄化叠加城市发展转型将是贯穿21世纪首都北京的基本市情。根据市老龄办发布的数据显示，“十三五”末，北京市60岁以上常住老年人口429.9万，预计“十四五”末老年人口将达517万，较“十三五”末增加87万。预计到“十四五”末，人口老龄化水平将达到24%，从轻度老龄化迈入中度老龄化。到2035年，老年人口接近700万，人口老龄化水平将超过30%，进入重度老龄化。老年群体对发展多层次、精准化的养老保障体系和服务供给提出了更高要求。让“老有所养”如何养得好，成为一道需要认真钻研的课题。

顶层设计为本市养老领域的发展明确方向。在北京历年的政府工作报告中，按照“七有”要求和“五性”需求，养老问题往往是着力需要保障的民生重点。2023年的政府工作报告就提到，要提升普惠性养老服务，增加高质量养老服务供给，做好失能失智老年人照护。围绕相关目标，有关部门正在持续实践。

2021年，北京市老龄工作委员会印发《北京市“十四五”时期老龄事业发展规划》，对首都“十四五”时期老龄工作的重点任务作出战略性安排，其中提出了完善社会养老保障体系、促进养老服务高质量发展、构建老年健康服务体系、推进老年友好型社会建设、强化积极应对人口老龄化的科技支撑、加快京津冀老龄事业协同发展等九大重点任务，如今，各项工作有条不紊地推进中。

创新居家养老模式打造管家式服务

值得一提的是，居家养老已经成为大多数老年人的选择，也是北京市未来养老服务提升发展的重点方向。衣食住行生活所需各方面保障到位，方能让老人安心居家养老。针对居家老年人的需求实现，在2022年10月，本市在西城区广内街道启动“创新完善养老服务模式”试点，提出依托养老管家链接整合老年人周边各类服务主体、服务资源，为老年人提供质优价廉、可持续可信赖的居家照护服务综合解决方案。

据北京康养集团副总经理张硕介绍：“我们通过建立‘管家式服务’的工作机制，搭建社区居家养老的‘总服务台’，打造‘15分钟养老服务圈’，为试点社区老年人提供专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务，覆盖助餐、助浴、助洁、居家照护、陪同就医、适老化改造、健康管理等24小时就近居家养老服务，实现全要素供给、全天候响应、全方位服务、全链条管理。”

支持国企就地开展居家养老服务试点

市民政局相关负责人表示，在前期试点的基础上，今年将大力复制推广创新居家养老服务模式试点经验，年内实现核心区全面覆盖、中心城区整体布局，以此为契机推动智慧养老发展。按照“培育一类主体、构建两种模式、实现全面覆盖”的总体思路，支持大型国有企业开展就地居家养老服务模式试点，搭建供需对接数字化平台，整合居家护理、健康医疗、养老助餐、呼叫服务、家政服务、临时陪护等方面的需求信息和供给资源，通过大数据分析及应用，实现养老服务供给需求的精准匹配、精准对接、精准供给，高效为老年人提供24小时“生活管家”服务。