基因组新数据或改写人类进化史

新的人类进化模型表明，人类起源于非洲大陆的多个祖先种群。5月17日发表在《自然》杂志上的一项新研究对主流理论提出了挑战，认为智人是从非洲多个不同的种群进化而来的，在经历了长期的基因混合后，最早可检测到的分裂发生在12万至13.5万年前。

在检测非洲当前种群的遗传物质，并将其与那里早期智人种群的现有化石证据进行比较的过程中，研究人员发现了一种新的人类进化模式，推翻了之前认为的单一非洲种群孕育了所有人类的观点。

研究论文通讯作者、美国加州大学戴维斯分校人类学教授和基因组中心的布伦娜·亨恩说，人们普遍认为智人起源于非洲，但由于化石和古代基因组数据有限，而且化石记录并不总是与使用现代DNA建立的模型的预期一致，围绕着人类进化的分支如何分化以及人们如何在非洲大陆迁徙存在不确定性。而“这项新研究改变了物种的起源”。

研究人员将南部、东部和西部非洲的人口基因组数据引入人类学和遗传学文献中提出的一系列非洲进化和迁徙模型，包括来自南部非洲的44个现代纳马人（Nama）新测序的基因组。与其他现代群体相比，纳马人是一个具有非凡遗传多样性水平的土著群体。研究人员通过收集2012年至2015年间在其所在村庄从事日常事务的现代人的唾液样本来生成基因数据。

模型表明，在当代人类中可以检测到的早期人类最早的种群分裂发生在12万到13.5万年前，当时两个或多个遗传分化较弱的智人种群已经混杂了数十万年。在种群分裂后，人们仍然在干系种群之间迁徙，形成了一个结构薄弱的干系。作者认为，这比以前的模型更好地解释了个人和人类群体之间的遗传差异。

作者预测，根据他们的模型，当代人类种群之间1%—4%的遗传分化可以归因于干系种群的变异。

作者表示，由于分支之间的迁移，这些多个谱系在形态上可能是相似的，这意味着在形态上不同的原始人化石（如纳莱迪人）可能不属于对智人进化有贡献的分支。