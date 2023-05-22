北京西藏医生携手诊疗高原先心病

偏头痛已经困扰卓嘎（化名）20多年，她从来没想到，这个老毛病会是自己心脏疾病所致，直到她遇到北京援藏的心胸外科医生。

去年卓嘎就曾因突发语言不清被送到医院急救，今年年初她再次因身体不适到医院就诊时，北京阜外医院援藏医生、西藏自治区人民医院心胸外科主任胡海波和该院先心病介入团队会诊后一致判断，卓嘎应该是罹患一种被称为“心脏卵圆孔未闭”的病症。

“这是一种常见的先天性心脏病，多数人没有症状。但是部分患者会出现神经系统相关的临床症状，包括脑卒中、偏头痛等。通俗来说，这一疾病就是症状在脑，但病根在心脏。”胡海波说。

胡海波很快为卓嘎安排了介入手术，在手术结束后4小时，卓嘎就已经可以下地活动。过了两天，困扰卓嘎20多年的头痛症消失了。“先天性心脏病是常见的高原疾病，此前绝大多数先心病救治需要到外地开展，但现在随着本地救治能力的提高，多数先心病患者都可以在本地开展救治了。”胡海波表示。

2021年11月，西藏自治区人民医院在北京阜外医院吕建华医生等援藏医疗专家支援下，成立了多学科先心病介入诊疗团队，对自治区内0至18岁先心病患者开展微创介入手术免费救治。2022年8月，胡海波接替吕建华加入先心病介入团队。自2021年11月至今，西藏自治区人民医院先心病介入团队共成功开展手术330例，其中先心病患儿270多例。

300多台手术，不仅意味着众多病人恢复健康，也意味着一支本地医疗团队的成长壮大。胡海波表示，完成一台像卓嘎那样的微创手术，需要多个科室通力协作，共同确保手术顺利。西藏自治区人民医院结合介入团队多年来的成长规律，详细制定了团队分批培养计划，米玛顿珠就是这样被培养起来的本地医生，近两年他已参与了多台先心病介入手术。手术中，米玛顿珠一边协助胡海波等医生，一边学习专家的操作技法。“我一定好好学习技术，帮助更多患者恢复健康。”米玛顿珠感慨道。

“我们希望培养更多本地医疗人才，提升本地医院治疗能力，让多数先心病患者在家门口就能得到很好的救治。”胡海波表示。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 07 版）