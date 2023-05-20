本报北京5月19日电(记者杨召奎)今年5月21日是第33次“全国助残日”。为促进残疾人事业全面发展，提升广大残疾人获得感、幸福感、安全感，今天，中国消费者协会与中国助残志愿者协会联合发布倡议书，倡议提振无障碍消费信心，维护残疾人合法权益。

倡议书提出，强化无障碍消费安全保障和服务供应，提升残疾人生活消费品质。各级各类企业、市场主体等要强化质量安全主体责任，进一步保障产品质量安全，生产、提供符合国家标准的辅助器具。顺应残疾人需求增长和消费升级的趋势，提升残疾人专用产品的供给能力，推进研发适应残疾人多层次需求的个性化产品和智能化产品，扩大市场有效供给，释放残疾人消费潜力。

倡议书还提出，加快提升消费基础设施的无障碍环境、基本公共服务无障碍供应便利化，推进残疾人平等享有美好无障碍消费生活。培育和发展适应残疾人需求的无障碍生活服务和文化娱乐休闲服务，提升残疾人无障碍消费品质。

同时，强化无障碍环境建设及相关保障，优化残疾人消费环境。严格执行相关法律法规、标准，助力推进无障碍环境建设法出台，加强无障碍设施建设、维护、管理，优化残疾人出行和消费环境，推进残疾人自主安全地通行道路、搭乘公共交通运输工具、出入消费场所，让残疾人出得了门、行得了路、办得了事。