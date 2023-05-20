嗓子哑了难道都是上火闹的？

大多数人在出现咽部不适、声嘶等症状时，都认为是小毛病，没有引起足够的重视，常常采用吃祛火药或是润喉片来治疗。

其实，这种做法是不科学的。因为引起声音嘶哑的常见原因除了急、慢性咽喉炎外，还有可能是声带小结、声带息肉、声带麻痹，甚至是喉癌。今天，医生就来给大家梳理出几种导致声音嘶哑的常见病。

这些重点人群嗓子不舒服要就医

嗓音是人与人交流的基本工具，动听的嗓音和美丽的面孔一样可以提升个人形象，增添个人魅力。每个人都有属于自己的嗓音，它是我们的第二张面孔。我们通过嗓音与世界交流，传递情感。

在日常生活中，由于用嗓过度、不健康饮食以及空气污染等原因，导致嗓音疾病的发生率在逐年增长，声音嘶哑、咽喉疼痛、咽喉干燥、异物感、发音疲劳等嗓音问题严重影响了人们的生活质量和健康。

医生特别提醒长期吸烟酗酒，年龄超过40岁，有声嘶、喉部不适等症状的患者，一定及时到医院就诊。医生会根据病情进行相应的检查，观察声带有没有长“东西”，声带活动情况如何，有没有声带闭合不佳、固定等。必要时医生还会进一步做相关检查，最终明确诊断。

让声音变嘶哑的有这六种常见病

慢性喉炎 多因急性喉炎的反复发作或迁延不愈，粉尘或烟酒刺激，用声不当，邻近器官的慢性炎症蔓延等原因引起。表现为声音变低沉、粗糙，晨起症状较重，以后随活动增加，咳出喉部分泌物而逐渐好转，次日晨又变差；噤声后声嘶会减轻，多讲话又使症状加重，呈间歇性。喉部常觉有痰液黏附、异物感。每当说话时，须咳嗽以清除黏稠痰液。

急性喉炎 多在感冒发热后出现，伴有喉咙痛，吞咽痛；或是患者有过度发音，如长时间讲话，高声喊叫，长时间啼哭的病史，或者用声不当，都会出现喉部发炎，导致声音嘶哑。犬吠样咳嗽是小儿急性喉炎的一个重要特点。

急、慢性喉炎的治疗主要包括噤声、去除致病因素、戒烟戒酒、雾化治疗等，声音嘶哑严重的患者还可口服抗生素、激素、响声丸等药物抗炎对症治疗。绝大多数患者经过上述治疗后都可恢复正常嗓音。

声带小结 好发于长期持续高声讲话，音调过高或者过长时间的演唱，也与抽烟，过度饮酒有关。主要症状为声嘶。早期程度较轻，声音稍粗糙或基本正常，主要是发声易疲劳，用声多时发生，时好时坏，呈间歇性声嘶。病情继续发展，声嘶加重，可由间歇性发展为持续性。

早期治疗为噤声，让声带休息，多可自行消失。一般治疗和药物治疗无效者，可在全麻下行喉显微手术将小结切除。术后噤声两周，并进行雾化吸入治疗。

声带息肉 因声带息肉多与职业用声、发声不当或用声过度有关，高发人群是歌手、教师、销售、客服、主播、需要喊叫的职业及儿童等。主要症状是声音嘶哑，嘶哑程度可因息肉大小，部位变化而不同，轻者仅有轻微变化，重者会声音嘶哑，甚至失声。

手术是治疗本病的主要方法

声带白斑 主要与吸烟、酗酒、吸入刺激性物质、用声不当、病毒感染、食管反流等造成的长期黏膜慢性炎症刺激有关。表现为声音嘶哑、咽部异物感、咽痛或慢性咳嗽。

对于保守治疗一两个月无效或高度怀疑高级别异型增生/癌变的患者，应进行手术治疗。

喉癌 声门型喉癌的病变部位常位于声带的中段或前段，很早就有声音嘶哑的症状。一般喉镜检查可见异常，病理活检可以确诊，诊断比较容易。

如无明显诱因，出现声音发哑，甚至刺耳，伴有喉部阻塞感、咳嗽、痰中带血、有颈部包块等症状的人要警惕喉癌的可能。对于喉癌，手术是主要的治疗手段。手术的原则是彻底切除肿瘤组织。但对于身体条件差或不宜手术的患者，还可行放射治疗、化学治疗和生物治疗等。

护嗓有方养“声”妙招学起来

加强体育锻炼 增强体质，提高对上呼吸道感染的抵抗能力；感冒时应尽量减少说话，多喝温开水，注意保养声带。

勿滥用嗓音 纠正不正确的发声方法，在嘈杂的环境下说话避免过度用嗓。

特殊时期注意防护 变声期、月经期、妊娠期时声带容易受损，要注意让声带休息。

试着慢慢说话 减慢说话速度，避免说话急促。

改变不良习惯 避免频繁用力清嗓，容易导致声带损伤。想要清嗓时可以做咽口水的动作同样能起到清除分泌物的效果，有意识地避免清嗓。 文/杜晶艳（北京朝阳医院）（来源：北京青年报）