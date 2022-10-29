夜深人静咳咳咳 竟是胃在“捣鬼”

刘女士最近有个烦心事儿，每天半夜都咳醒，白天嗓子也很不舒服，反复清嗓。本来以为是咽炎发作，可是抗生素、止咳药吃了一个多月，效果却不好。来到医院才知道，是胃反流引起的“反流性咽喉炎”。每天深夜咳咳咳，原来竟是胃反流惹的祸？这是什么原因，且听药师为您分析……

咽喉炎是怎么

跟胃扯上关系的？

要说胃和嗓子离得那么远，它们是如何产生纠葛的？其实，反流性咽喉炎是一种常见的内科疾病，是胃内容物异常反流至咽喉部引起的不适或黏膜损伤。

在食道上、下段各有一块环状肌肉，称作食管括约肌。上食管括约肌是咽喉和食管之间的屏障，既能阻止空气进入食道，也能防止胃反流物从食管进入咽喉。下食管括约肌则是胃与食管之间的“把门兵”。当下食管括约肌松弛、胃内压升高等情况发生时，食物会从胃进入食道，也就是我们常说的胃反流。

当高位反流反复暴露、上食管括约肌松弛时，就会导致咽喉症状。此外，反流物的微吸入还会导致气管或肺部的症状。

这些嗓子的症状

或是胃“闹”的

我们能否发现反流性咽喉炎的蛛丝马迹？反流性咽喉炎一般症状并不典型，部分患者可有明显的反酸和烧心的症状，在喉镜检查中，可见喉咽部的充血、水肿或增生，甚至糜烂。

反流性咽喉炎最常见的症状是咽喉部分泌物增多、咽干、咽痛、间歇性声音嘶哑、反复清嗓、咽喉异物感等。不仅如此，反流物进入喉、气管和肺还会导致咳嗽、咳痰、哮喘、支气管扩张，严重者还会导致吞咽困难、喉痉挛、喉癌等等。

反流性咽喉炎如何自我判断？我们可以通过反流症状指数来初步判断自己的反流情况。近几个月里，如果以下9个症状一直困扰你，从没有症状给0分到症状非常严重给5分，分六档打分：

声嘶或发音障碍；持续清嗓子；痰液过多或鼻涕倒流；吞咽食物、水或药片不利；饭后或躺下后咳嗽；突发不畅或反复窒息发作；烦人的咳嗽；喉咙异物感；烧心、胸痛或胃痛。

当量表总分超过13分时，就可能存在反流性咽喉疾病。

当然，仅凭自测不能确诊疾病，临床上还需要通过喉镜、24小时食管-咽喉pH联合阻抗监测、咽部蛋白酶监测等手段来进一步检查。

对付反流性咽喉炎

抑酸治疗最有效

反流性咽喉炎药物治疗的方法可有多种选择：

质子泵抑制剂 目前对于反流性咽喉炎最有效的治疗是抑酸治疗，首选质子泵抑制剂（PPI），也就是我们常说的“拉唑”。PPI的推荐治疗方案一般为标准剂量，每天2次，饭前30至60分钟服用，一般疗程6至8周，症状消失后可遵医嘱逐渐减停。常见药物有艾司奥美拉唑、奥美拉唑、雷贝拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑等。

H2受体阻滞剂 H2受体阻滞剂也是一种常用的抑酸剂，当患者不耐受或不适合PPI治疗时，还可以使用H2受体阻滞剂用于反流性咽喉炎的治疗。常用的药物有法莫替丁、雷尼替丁等。

促胃肠动力药 由于胃食管低动力状态是胃食管反流常见的诱因和加重因素，口服促胃肠动力药物，协调胃肠运动，防止食物滞留，加快胃部排空，有助于优化并加强胃食管反流屏障，改善咽喉反流症状。常见的药物有莫沙比利、多潘立酮等。

值得注意的是，对于反流性咽喉炎的药物治疗来说，抑酸治疗是目前公认的治疗策略，但是一部分患者停用药物后仍可能复发。

此外，对于反流严重、药物治疗无效或症状反复出现的患者，还可以选择内镜下治疗或者腹腔手术，来增加反流屏障功能，改善症状。

已经中招儿

四个方法预防复发

患有反流性咽喉炎，我们还能做什么？生活方式的改善是我们控制反流症状和预防复发的重要手段，我们应做到以下几点：

少食多餐，细嚼慢咽，以便促进唾液分泌和食管蠕动，餐后应保持直立体位；

饮食清淡、避免进食可能促进反流的食物（烟酒、浓茶、咖啡、橘子、猕猴桃、西红柿、巧克力、薄荷、高脂食物等）；

睡前3小时不进食，平躺时应适当抬高床头，餐后避免屈膝或倒立；

控制体重。

反流性咽喉炎的治疗往往是漫长而复杂的，如果出现咽喉部不适、声音嘶哑、咳嗽、反流等症状，应及时就诊，在专业医师的指导下坚持治疗。文/刘怡（北京友谊医院）